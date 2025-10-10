Стало известно, кому досталась Нобелевская премия мира-2025 6 10.10.2025, 12:23

2,156

Лауреатом оказался не Трамп.

Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2025. Ею стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо Париска «за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Мария Корина Мачадо Париска - венесуэльский политик и общественный деятель, филантроп, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы (2011-2014). Учредительница и бывшая глава благотворительной организации Сумате.

Кандидат в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года. Оппозиционер, активистка демократического движения, противник социалистического правительства Николаса Мадуро.

Мачадо была одной из ведущих фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро.

30 июня 2023 года правительство Венесуэлы лишило оппозиционную венесуэльскую политику права занимать должность сроком на 15 лет из-за ее лидерства в антиправительственных протестах.

Чем особенна Нобелевская премия

Нобелевские премии были учреждены по завещанию шведского изобретателя и мецената Альфреда Нобеля (1833-1896). Самым известным его изобретением стал динамит, что принесло ему значительную прибыль.

После смерти Нобеля его состояние направили на создание фонда, доходы из которого ежегодно распределяются между выдающимися деятелями в физике, химии, медицине, литературе и мире. Первое вручение состоялось в 1901 году.

Впоследствии в перечень добавили премию по экономике, основанную Банком Швеции в конце 1960-х годов.

Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В этом году денежное вознаграждение за получение «нобелевки» установлено в размере 11 млн шведских крон (примерно 1,05 млн долларов США).

Каждый лауреат получает денежное вознаграждение, диплом и золотую медаль. Награду могут присудить только отдельным людям, за исключением премии мира, которую также могут получить организации.

Кого номинировали на «нобелевку» в 2025 году

На Нобелевскую премию мира в этом году было выдвинуто 338 кандидатов, из которых 244 - отдельные лица, а 94 - организации. Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда было номинантов.

Наибольшее же количество фиксировалось в 2016 году, когда выдвинули 376 кандидатов.

Конечный срок подачи выдвижений на Нобелевскую премию мира за 2025 год был 31 января.

Список номинантов остается тайным в течение 50 лет, а самовыдвижение на премию не допускается.

Среди возможных претендентов на нынешнюю Нобелевскую премию мира, как писало Reuters, называли ряд международных организаций и правозащитников. Среди них - УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, «Красный Крест», «Врачи без границ», а также суданская инициатива Emergency Response Rooms.

Среди индивидуальных кандидатов - гонконгская активистка Чоу Хан-дун, которая находится под арестом за участие в демократических протестах, и канадский правозащитник Ирвин Котлер, известный своей борьбой за права человека и противодействием антисемитизму. Также упоминаются НАТО и Международный уголовный суд.

Трамп хотел получить награду

Одержимый идеей получить Нобелевскую премию мира является президент США Дональд Трамп, но его шансы на победу называли невысокими, в частности из-за политических споров.

Многие страны и организации выдвинули Трампа на премию мира, хотя критики считают, что его действия не соответствуют критериям лауреата.

Трамп заявил, что для США будет «оскорблением», если он не получит Нобелевскую премию мира, ведь, по его словам, именно он «остановил семь глобальных конфликтов». Политик не скрывает зависти к экс-президенту США Бараку Обаме, который стал лауреатом в 2009 году, и иронизирует, что награду тому дали только «за победу на выборах».

