Обнаруженный древний «меч-дракон» может помочь решить эволюционную загадку

Ученые обнаружили новый вид ихтиозваров.

Почти полный скелет, обнаруженный на Юрском побережье Великобритании, принадлежит новому виду ихтиозавров. Новый вид, имевший длину при жизни около 3 метров, получил название Xiphodracon goldencapsis.

У этого вида ихтиозавров были большие глазницы и длинная узкая морда, напоминающая по форме меч. Исследование опубликовано в журнале Papers in Palaeontology, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Впервые почти полный скелет ископаемой рептилии был обнаружен на Юрском побережье на юге Великобритании. Это 154-километровый участок побережья, где палеонтологи обнаружили ранее много окаменелостей динозавров из юрского периода (201 – 145 млн лет назад). После этого скелет был передан Королевскому музею Онтарио в Канаде. Хотя окаменелость идентифицировали как ихтиозавра, ее детальное изучение началось лишь недавно. По словам ученых, древняя морская рептилия жила в период между 193 и 184 миллиона лет назад, в так называемом плинсбахском веке в начале юрского периода.

После тщательного исследования ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал новому виду ихтиозавров, то есть рептилий, обитавших в древних океанах. Новый вид получил название Xiphodracon goldencapsis. Первое слово происходит от греческих слов "xiphos" – меч и "dracon" – дракон. Эта рептилия имела морду в форме меча, а ихтиозавров иногда называют морскими драконами. Второе слово в названии и вида происходит от названия места на Юрском побережье, где был найден ихтиозавр — Golden Cap.

Исследование окаменелого скелета показало, как жил и умер этот ихтиозавр. По словам ученых, кости конечностей и зубы деформированы таким образом, что это указывает на наличие серьезной травмы или болезни при жизни древней рептилии.

Ученые обнаружили на черепе следы укуса. Предполагается, что Xiphodracon goldencapsis погиб в результате нападения более крупного хищника, возможно, другого вида ихтиозавров.

Xiphodracon goldencapsis может помочь прояснить существенный сдвиг в видообразовании ихтиозавров в раннем юрском периоде, говорят ученые. Хотя ранее были обнаружены много окаменелостей ихтиозавров до и после плинсбахского века, у этих двух групп очень мало общих видов, что указывает на неизвестный эволюционный процесс в течение плинсбахского века. Фактически, окаменелости ихтиозавров плинсбахского века встречаются редко.

Ученые говорят, что новый ихтиозавр более тесно связан с видами из более поздней части раннего юрского периода и его открытие помогает определить, когда произошел эволюционный сдвиг. Но почему он произошел, пока неизвестно.

