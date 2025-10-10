Налоговики решили установить видеокамеры в минских фаст-фудах

Налоговики решили установить видеокамеры в минских фаст-фудах5
- 10.10.2025, 14:42
В чем причина?
В четырех фастфуд-ресторанах одной столичной сети установят системы видеонаблюдения для мониторинга расчетов. Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.
В ведомстве отметили, что все точки фастфуда принадлежат одному юридическому лицу. Основанием для установки видеокамер стал крайне низкий удельный вес наличных средств в сменной выручке.
Налоговая служба обратила на это внимание, провела анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и «решила проверить свои выводы на практике».
В ведомстве добавили, что ранее систему видеонаблюдения установили в одном из медицинских центров столицы. За две недели мониторинга «наличные расчеты выросли в 1,7 раза к аналогичному периоду 2024 года».