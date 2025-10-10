Налоговики решили установить видеокамеры в минских фаст-фудах 5 10.10.2025, 14:42

2,772

В чем причина?

В четырех фастфуд-ресторанах одной столичной сети установят системы видеонаблюдения для мониторинга расчетов. Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве отметили, что все точки фастфуда принадлежат одному юридическому лицу. Основанием для установки видеокамер стал крайне низкий удельный вес наличных средств в сменной выручке.

Налоговая служба обратила на это внимание, провела анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и «решила проверить свои выводы на практике».

В ведомстве добавили, что ранее систему видеонаблюдения установили в одном из медицинских центров столицы. За две недели мониторинга «наличные расчеты выросли в 1,7 раза к аналогичному периоду 2024 года».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com