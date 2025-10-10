Испания резко ответила Трампу 7 10.10.2025, 14:55

После его слов об исключении из НАТО.

Испания отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность исключения страны из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов.

Об этом сообщает The Guardian.

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.

Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.

Напомним, что президент США предложил альянсу НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из своих рядов из-за спора об отставании западноевропейской страны в военных расходах.

Стоит заметить, что вчера Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.

А во время разговора заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ и предположил, что возможно, Испанию следует исключить из блока НАТО.

