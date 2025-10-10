закрыть
10 октября 2025, пятница, 19:38
Пес Инди потребовал равных прав с людьми-актерами на «Оскар»

  • 10.10.2025, 19:06
Пес Инди потребовал равных прав с людьми-актерами на «Оскар»

Звезда хоррора «Глазами пса» подписал письмо к Академии кинематографических искусств и наук.

Звезда хоррора «Глазами пса» (в оригинале — «Хороший мальчик») — пес Инди — подписал письмо к Академии кинематографических искусств и наук c призывом признать заслуги животных-актеров, включив их в актерскую категорию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

В якобы подписанном Инди обращении пес напоминает о легендарных предшественниках: от полуволка-полухаски Джеда в «Белом Клыке» до косатки из «Освободите Вилли». Инди задается вопросом: сколько еще выдающихся выступлений четвероногих артистов должны остаться незамеченными? Тем самым он подчеркивает несправедливость ситуации.

«Несмотря на мою высокооцененную критиками роль в недавнем фильме «Глазами пса», меня признали неподходящим для номинации в категории «Лучший актер». По-видимому, я недостаточно хороший мальчик для вас», — трогательно обращается к экспертам пес-актер.

