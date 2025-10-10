Усадьба в Гродненской области стала инстаграм-трендом 1 10.10.2025, 20:13

Выглядит как замок из фэнтези.

В соцсетях белорусов все чаще появляются фото и рилсы с локацией, похожей на декорации к фэнтези-фильму – с дворцом, башней и атмосферой старинного поместья. Smartpress.by отправился проверить, что это за место и почему туда теперь едут туристы и блогеры.

Речь об усадьбе Сегеней в деревне Краски Волковысского района. Она стоит в стороне от больших трасс, что делает ее особенно уютной.

Фото: smartpress.by

История усадьбы началась в первой половине XIX века. Правая часть дома с высокой неоготической башней появилась в 1905 году – именно она сегодня стала главным героем инстаграм-съемок. После 1939 года на территории бывшего поместья успели побывать и школа, и детский туберкулезный санаторий, и даже ЛТП.

Фото: smartpress.by

Новая жизнь усадьбы началась в 2013-м, когда его выкупил российский предприниматель. Спустя годы восстановительных работ, 17 июля 2025 года «сядзіба паноў Сегеней» официально открылась для посетителей.

Фото: smartpress.by

Пока можно лишь прогуляться по территории и устроить фотосессию, но, по словам сотрудников туристического комплекса, уже в следующем году откроется доступ в сам панский дом. На первом этаже планируют ресторан, на втором – экспозиции, посвященные истории усадьбы, а на третьем – обсерваторию для наблюдения за звездами.

Фото: smartpress.by

Сейчас это тихое место, где можно не только сделать стильные кадры, но и просто отдохнуть от городской суеты.

Фото: smartpress.by

А после прогулки на свежем осеннем воздухе можно заглянуть в местное кафе: шурпа и плов из казана здесь особенно хороши.

Фото: smartpress.by

Фото: smartpress.by

