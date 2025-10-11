«Ждешь на свидание парня ростом 190+, а приходит 175» 23 11.10.2025, 13:05

Фото: Onliner

Белоруска рассказала, каково быть высокой девушкой.

Генетическая лотерея — штука коварная. Тысячи мужчин мечтают о заветных 180 сантиметрах роста, а их билеты (с запасом!), как оказалось, когда-то вытащили девушки. И тут уже снова как повезет: к длинным ногам и гарантированному вниманию могут прибавиться бесконечные направления в волейбольную сборную и тщетные поиски джинсов, которые будут хотя бы длиннее, чем по щиколотку, пишет Onliner.

«Малыш на остановке подарил одуванчик и сказал: «Тетя, классный рост!»

Рост Виктории — 191 сантиметр. Девушка вспоминает, что до 6 лет была вполне обычным ребенком и только потом рост внезапно пошел ввысь — в школе одноклассникам при общении уже приходилось задирать голову. Сейчас Виктории 26, она модель и стилист. Свой нетипично высокий рост девушка уже давно воспринимает не как странность, а как что-то уникальное, чем можно выделиться — например, на фотосессиях.

— Мне нравится мой рост. Я отношусь к тому типу людей, которые воспринимают все как есть, и призываю других девушек тоже гордиться любыми своими данными.

Фото: Onliner

Конечно, повседневность для высоких девушек не всегда бывает простой. Самая частая проблема — выбор одежды. Джинсы, сетует Виктория, вечная боль. Найти то, что нравится и при этом подходит по длине, — это колоссальная проблема. Иногда приходится шить на заказ, и это не всегда дешево, но зато не приходится часами мучиться в примерочных массмаркета.

Рассуждая о плюсах, белоруска смеется: «На концертах я всегда все вижу!» Но затем уже серьезнее добавляет, что рост часто выделяет ее из толпы, а при участии в модельных кастингах дает небольшое преимущество.

В детстве, как это часто бывает, окружающие не всегда были добры. Другие дети, вспоминает девушка, постоянно пытались вбить в голову, что быть настолько высокой — это не нормально. Виктория признается, что было обидно, но виду она старалась не подавать. С годами пришли принятие и уверенность.

— Сейчас меня трудно обидеть. Я знаю, что все во мне — на своем месте.

Та же уверенность особенно чувствуется в том, как Виктория говорит о своей женственности.

— Высокий рост в женской интерпретации — это всегда красивые ноги и длинная шея. Это очень красиво и женственно. Эти данные у меня есть благодаря моему росту.

Люди, конечно, реагируют: оборачиваются, делают комплименты, удивляются.

— Чаще всего я слышу «Ого, какая ты высокая!». А один малыш на остановке как-то подарил мне одуванчик и сказал: «Тетя, классный рост!»

Фото: Onliner

В семье девушка — рекордсменка по росту. Говорит, что соревноваться, в принципе, пришлось только с одним родственником, но его довольно быстро удалось перещеголять. Все остальные среднего роста, без откровенных аномалий: родная младшая сестра, например, доросла только до 173 сантиметров. О том, чтобы заглянуть куда-то подальше в родословную, Виктория впервые задумалась совсем недавно, после того как в августе съездила в Санкт-Петербург и наслушалась историй о генетике высоких финнов. Собирается в ближайшее время сделать ДНК-тест: мало ли, вдруг тоже найдутся северные корни.

На вопрос, хотела ли бы она быть ниже, Виктория отвечает просто: «Нет, меня все устраивает». И дает совет девочкам-подросткам, которые, возможно, прямо сейчас переживают из-за своего роста:

— Не обращайте внимания на слова людей, сказанные вам в спину. Приобретайте уверенность. Балуйтесь покупками, находите хобби. Я, например, обожаю фотографироваться — это отличный способ почувствовать себя красивой и уникальной.

Фото: Onliner

«Мы с молодым человеком вместе — два небоскреба»

— Мир в целом придуман явно для людей пониже, — куда более прагматично рассуждает 21-летняя Лиза.

Сейчас рост девушки — 187 сантиметров, и это, по ее словам, чувствуется буквально во всем.

— Стучаться головой при выходе из метро, о поручни автобусов, тренажеры — это классика. Если нужно куда-то долго ехать или лететь, спина и колени в шоке еще пару дней. А одежда и обувь — это извечная проблема. Не знаю, почему до сих пор все бренды не шьют женскую одежду на высоких, хотя нас довольно много. Часто приходится покупать мужские модели, если это свитер, спортивная обувь или спортивные штаны.

Найти удачную и красивую вещь или туфли — что-то на уровне выигрышного лотерейного билета.

Лиза с детства выделялась своим ростом. В школе на физкультуре стабильно стояла первая или вторая. Когда в подростковом возрасте одноклассники вытянулись, разница стала поменьше, но все равно была ощутимой. Тогда это часто становилось поводом для подколок.

— В школе приходилось много сталкиваться с буллингом по этому поводу. Бывает, до сих пор неуверенно чувствую себя из-за роста, часто сутулюсь, чтобы казаться чуть ниже, — по привычке. Увы, дети и подростки часто не принимают хоть каких-то отличий. Да и взрослые тоже. Один раз, несмотря на мои длинные волосы и розовую одежду, подвыпивший мужик на улице уточнил, мужчина я или женщина. Такие моменты, конечно, очень бьют по самооценке.

Но с годами Лиза научилась воспринимать свой рост спокойнее и видеть в нем не только неудобства. Мол, доставать все с верхних полок и быть ориентиром в толпе — это удобно. А еще, судя по ее рассказам, когда в метро много людей, дышать сильно легче, чем с низким ростом.

Правда, девушка признается, что долгое время ей было сложно строить отношения: тут сыграли роль и реакции молодых людей на рост, и брошенные когда-то комментарии дальних родственников в духе «Как ты себе парня-то искать будешь?».

— Многие парни прекращали общение, когда узнавали про рост. У кого-то была реакция вроде «Ниче се ты шкаф» в первом же сообщении.

Однако в итоге удалось найти человека, который видит это скорее как преимущество и удобство. Он даже чуть выше. Теперь мы вместе — два небоскреба. Рядом с ним я часто даже забываю о своем росте — просто потому, что не надо наклоняться, чтобы расслышать что-то на шумной улице, да и смотреть в глаза можно прямо, а не куда-то вниз.

Фото: Onliner

Посторонние люди, говорит Лиза, постоянно реагируют на ее рост, иногда в какой-то совсем уж комичной форме.

— Буквально недавно стояли с молодым человеком на кассе, и к нам подошли двое пьяных мужчин. Один удивился нашему росту, сделал пару комментариев вроде «Как вы такие выросли?». Второй подошел и сказал ему, чтобы «не приставал к людям». Тогда тот первый пошел и купил в качестве «извинения» грузинский коньяк за 70 рублей. Мы, конечно, отнекивались, но он закинул бутылку нам в пакет и ушел.

А так чаще всего просто спрашивают: «Баскетболистка?» Время от времени делают комплименты, говорят, что это эффектно и не стоит из-за этого комплексовать.

Рост девушки — это явно наследственная черта. Своего папу девушка описывает как очень высокого. Сестра, говорит, чуть пониже, но около 180 сантиметров, мама — 173, но тоже считает себя высокой. Хотя в случае Лизы дело, возможно, не только в генах.

— В детстве мне поставили диагноз «узел в щитовидной железе», который через несколько лет оказался ошибочным, однако все это время я постоянно пила таблетки. Как оказалось, одна из побочек — разрастание костной ткани.

Если бы можно было вытянуть из генетического лототрона другую цифру роста, Лиза, скорее всего, выбрала бы более стандартную — 170—173. Хотя и к своему нынешнему росту она относится без драм: говорит, что с возрастом в принципе стала меньше задумываться об этом, к тому же удалось выстроить окружение из таких же высоких людей.

— Главное — это не сантиметры, а харизма. Можно быть метр с кепкой и затмить зал — или быть модельного роста и все равно споткнуться о собственные сомнения.

«Жить в квартирах, сделанных по ГОСТу, нелегко»

Рост Марии природа, кажется, окончательно утвердила за пару десятков, если не сотен лет до ее рождения. Отец девушки вымахал до 192 сантиметров, рост мамы — 177, дедушка по маминой линии — около 185, его сестры — тоже под 180, дядя и двоюродный брат — оба около 195. Старшие родственники белоруски вспоминают, что даже ее прапрадед, живший в начале XX века, отличался богатырскими 190+. Так что никто из членов семьи ни на секунду не удивился, когда и сама Мария быстро добралась до своих 185. Разве что в шутку переживали, что скоро перерастет кого-то из них.

Фото: Onliner

— Я всегда была самой высокой и среди девочек, и среди мальчиков в детском саду и в школе. Только к восьмому классу мальчики начали добавлять в росте, и я перестала быть самой высокой. Не могу сказать, что в подростковом возрасте как-то комплексовала по этому поводу. Мысли были разные, но они быстро прошли. Постоянная борьба была только с контролерами в транспорте: никто не верил, что я школьница, приходилось доставать дневник и тетради.

До этого случалось, что высокий рост вызывал удивление даже у врачей. В детской поликлинике никакие стандартные таблицы роста и веса не подходили. Молодая педиатр даже пугала: мол, ребенок развивается с нездоровой скоростью, и ничем хорошим это не кончится. Позже пришла другая врач и успокоила: «Ну а что вы хотели от высоких родителей». В поликлиниках Мария и сейчас нередко слышит, что какие-то проблемы со здоровьем просто из-за роста, — приходится настаивать на дополнительных обследованиях.

Школьное фото (Мария, как легко догадаться, в центре)

Фото: Onliner

— Но самое сложное для меня сейчас — это транспорт. Езжу и летаю регулярно, и каждый раз это тяжелый процесс. У меня даже есть подборка фото для друзей, в каких положениях я пытаюсь сидеть, чтобы влезли мои ноги. За много лет уже поняла, что лучше всего брать место у прохода: там можно хотя бы вытянуться. Потому что однажды во время 20-часовой поездки на автобусе женщина спереди постоянно поворачивалась и просила не упираться коленями в ее сиденье. Не знаю, на что она рассчитывала, я и сама была бы рада так не делать.

Одежда — такая же головная боль, как и у предыдущих героинь. Брюки и платья часто не подходят по длине или линии талии. С современной модой на длинные штаны, говорит Мария, стало уже полегче, а вот раньше укороченные «хипстерские» модели в ее случае заканчивались где-то на середине голени.

— Жить в квартирах, сделанных по ГОСТу, тоже нелегко.

Стандартные кухонные столешницы в 90 сантиметров, из-за которых болит спина, верхние шкафчики, о которые можно удариться головой, короткая ванная, где невозможно выпрямить ноги, и обычное одеяло, из-под которого, скорее всего, будут высовываться ноги ночью, — со всем этим я пытаюсь бороться каждый день.

Фото: Onliner

На улице рост Марии часто замечают (иногда особенно много внимания достается от навязчивых пикаперов — приходится осаживать), а вопросы про моделинг, волейбол и баскетбол стали дежурной частью смолтоков с новыми людьми. Недавно в очереди бабушка сантиметров на 35 ниже ростом задала неожиданный вопрос: «Как белорусские мужчины чувствуют себя рядом с такой высокой и красивой девушкой?» Мария не знала, что ответить, и, смеясь, говорит, что, кажется, не знает до сих пор.

— Я никогда не пыталась целенаправленно искать партнеров выше себя, получалось как получалось. Кто-то был выше, кто-то ниже. Скорее всего, сейчас я бы не была с человеком, разница в росте с которым более чем на 7—8 сантиметров в мою сторону. Потому что это просто неудобно и некомфортно.

Из личного опыта могу сказать: если у парня все хорошо с самооценкой и он реально смотрит на мир, то для него будет только в радость, что у него такая высокая и заметная девушка.

Фото: Onliner

Мария утверждает, что именно рост сыграл огромную роль в формировании ее характера и она ни при каких условиях не согласилась бы его поменять.

— Я высокая, и это часть меня. В моменте я даже могу забыть об этом и просто живу обычную жизнь, как и все другие люди. Мне нравится, как я выгляжу, как меня видят и воспринимают окружающие. И свою привлекательность я никогда не оценивала по росту, особенно в каком-то традиционно-негативном ключе: девушка должна быть миниатюрная и все в таком духе. Нет, женская энергия идет изнутри, главное — с ней разобраться.

«Раздражали низкие девушки с их любимой фразой «Низкие для любви, высокие для работы»

Виолетта свой высокий рост объясняет скорее генетической математикой: отец — 202 сантиметра, мама — 172 — вот так и получились ее «средние» 185 и 182 старшей сестры. Хотя свои точные сантиметры девушка с уверенностью не может назвать до сих пор: было дело, участвовала в кастинге «Мисс Беларусь», и там ей насчитали целых 187.

Фото: Onliner

С самого детства рост Виолетты, разумеется, выделял ее среди сверстников: уже к 14 годам она была на голову выше всех. К счастью, откровенного буллинга удалось избежать, единственное, что сильно злило, — это выбор парней в пользу низких девушек.

— Еще больше меня раздражали эти самые низкие девушки, которые, по их словам, на каблуках могли ощущать себя «кобылами», с их любимой фразой «Низкие для любви, высокие для работы». Это уже с возрастом я поняла, что любви заслуживают все. И в приложениях для знакомств не скрывала свой рост, гордо писала: 185. В отличие от парней, с которыми ходила на свидания.

Ждешь встречи с 190+, а приходит 175. И такое не редкость.

Бытовые неудобства тоже не обошли Виолетту стороной. Из неочевидного: рост стал проблемой при выборе арки на свадьбу. Муж девушки тоже высокий — 196 сантиметров, и во все самые красивые варианты паре пришлось бы просто-напросто упираться головой. Пришлось смириться и выбирать уже из того, что осталось.

Фото: Onliner

— Но в обычной жизни я очень люблю это чувство, когда мы с мужем гуляем и ловим взгляды прохожих, а иногда и шепот. Был такой случай: шли к другу на день рождения мы и пара наших знакомых — ребята среднего роста (175 для нас — это «средний», да). Проходящая мимо бабулька остановилась, рассмотрела нас всех и выдала: «Ой, такие красивые, высокие! Эти маленькие тоже красивые, а вы так вообще красота».

С ростом в принципе всегда связаны все базовые комплименты. Причем чаще их почему-то делают девушки или дети. Многие искренне не понимают, почему Виолетта все еще не построила карьеру модели или волейболистки. Все это, по словам белоруски, не заставляет ее ни комплексовать, ни, наоборот, чувствовать себя как-то особенно уверенно.

Найти Виолетту на фото тоже будет нетрудно

Фото: Onliner

— Хотелось бы верить, что в комплекте с ростом идут уверенность и лидерские качества, но нет, это мы взращиваем самостоятельно.

На самом деле, я очень мягкий, чувствительный и ранимый человек. Комплексы у меня тоже были и есть, вот только рост никогда не был в их списке. Мне нравится в буквальном смысле быть на голову выше других.

