Как приготовить настоящую «докторскую» колбасу дома
- 11.10.2025, 17:18
Простой рецепт без добавок и консервантов.
Докторскую колбасу любят многие белорусы и, конечно, покупают в магазине.
Однако мало кто знает, что колбаса домашняя вареная легко готовится дома. Так у вас получится сделать продукт без «химии», полностью натуральный, который по вкусу будет лучше покупного, пишет unian.net.
Домашняя докторская колбаса из курицы — рецепт
Чтобы колбаса домашняя докторская получилась именно такой, как вы хотите — вкусной и сочной, нужно строго придерживаться технологии приготовления, а также найти дома пустую пластиковую полуторалитровую бутылку.
Ингредиенты:
одна сырая курица;
соль, перец — по вкусу;
четыре лавровых листа;
черный перец горошком;
30 граммов желатина;
300 мл бульона;
100 мл свекольного сока;
два репчатых лука;
две морковки;
любые приправы для мяса;
1 ч. л. сушеного чеснока.
Запоминайте, как делается домашняя колбаса докторская — рецепт очень простой, проверенный годами. Первое, что вам нужно сделать — выложить куриное мясо в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на плиту. Когда жидкость закипит, вылить первый бульон вместе с пенкой и снова залить курицу чистой водой. Добавить в кастрюлю лавровый лист, соль, два очищенных репчатых лука целиком, две очищенных морковки целиком и перец горошком. Накрыть крышкой, поставить на медленный огонь и варить до готовности.
Затем достать курицу и овощи из бульона и процедить его, отделив 250–300 мл жидкости. Залить желатин в отдельной емкости горячим бульоном, тщательно перемешать и отставить в сторону. Оставшийся бульон перелить в другую емкость, например, в большой мерный стакан.
Курицу разобрать и измельчить, можно вручную, отделив волокна. Морковь нарезать кружочками и добавить в миску с курицей. Сырую свеклу пропустить через соковыжималку или натереть на терке, добывая сок. В емкость с курицей и морковью всыпать черный молотый перец, сушеный чеснок и желатин в бульоне. Туда же влить еще 300 мл «чистого» бульона и сок свеклы. Затем погружным блендером все измельчить до однородности. В конце перелить массу в чистую и сухую пластиковую бутылку 1,5–2 литра, предварительно отрезав у нее горлышко.
Убрать заготовку в холодильник на 10 часов или на ночь. Утром канцелярским ножом разрезать бутылку и посмотреть, какая получилась у вас домашняя докторская колбаса — рецепт, как видите, очень простой, но продукт получается невероятно вкусным.