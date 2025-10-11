Культовый роман «Дюна» вышел на белорусском языке
Его уже можно купить.
Издательство «Янушкевіч» объявило старт продаж классики научной фантастики, переведенной на белорусский.
Книгу Фрэнка Герберта «Дюна» в белорусском переводе можно купить уже с сегодняшнего дня. Одна из величайших научно-фантастических историй всех времен теперь доступна на белорусском языке в переводе Игоря Куликова.
«Опубликованная в 1965 году «Дюна» — это не просто эпические приключения на безлюдной планете, а прозорливое исследование политики, религии, экологии и человеческих амбиций. В «Дюне» затрагиваются сложные темы власти, выживания и охраны окружающей среды, которые сегодня актуальны как никогда.
Роман Герберта повлиял на множество других произведений научной фантастики, от «Звездных войн» до современной литературы.
Белорусский перевод позволит нашим читателям по-новому взглянуть на этот шедевр фантастики, вечную борьбу между человечеством и природой, технологиями и традициями», — писало издательство.
Купить «Дюну» в белорусском переводе можно по ссылке, на Allegro, в физическом книжном магазине Кнігаўка, а также в Вильнюсе на фестивале PRADMOVA.