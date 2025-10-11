Удары СБУ по Башкортостану ставят под угрозу нефтепереработку и бюджет всей России Алексей Копытько

11.10.2025, 20:57

Это вызовет цепную реакцию проблем для Газпрома и Роснефти.

Традиционная рубрика «Малюк и друзья вводят санкции». И немножко конспирологического глобализма.

11 октября дроны ЦСО «А» СБУ дотянулись до завода «Башнефть — УНПЗ» в Уфе (Башкортостан). Предварительно — нанесён ущерб одной из установок для переработки сырой нефти.

1. Это третья (!!!) за месяц успешная атака СБУ на объекты в Башкортостане, до которых по прямой около 1400-1500 км. Т.е., это уже не случайность и не совпадение — целенаправленная работа. Значит — у россиян и всех внешних наблюдателей есть повод делать прогнозы. Они таковы.

УНПЗ сосредоточен на переработке нефти из Башкортостана (40%) и Западной Сибири (50%). Мощность данного завода — порядка 6,6 млн тонн нефти и газового конденсата в год. Он является часть уфимского нефтеперерабатывающего кластера мощностью более 23 млн тонн в год.

Раз СБУ уже трижды дотянулась в регион — дотянется снова и снова. Т.е., за пару месяцев может поставить под вопрос стабильную работу всего кластера в Уфе, а также нефтехимии в Салавате и Стерлитамаке.

В целом удары по Башкирии породят цепную реакцию проблем и для Газпрома, и для Роснефти. А также для уфимских бонз, которые радостно наживались на войне ценой тысяч гробов для республики.

Башкортостан — на первом месте в РФ по числу подтверждённых потерь убитыми. Сейчас РБ постепенно выбивается в лидеры по числу «пропущенных» дальних ударов. Очень сомнительные достижения, особенно — на фоне благоденствия соседнего Татарстана.

2. Отраслевые СМИ отмечают два момента.

С одной стороны, новости из Израиля/Газы подстёгивают осторожный оптимизм по поводу временной стабилизации в регионе, что толкает вниз цены на нефть. Ибо снижаются риски срыва поставок.

В то же время, технически после неполучения Нобелевской премии мира Трамп резко осерчал на Китай и ввёл 100% пошлины на ряд товаров. Была брошена фраза: на фоне агрессивных действий Пекина в сфере контроля над экспортом редкоземельных металлов и других чувствительных позиций нет смысла встречаться с императором Си (ожидалось на саммите АТЭС 31 октября — 1 ноября в Корее). Днём позже Трамп смягчился: мол, он ничего не отменял, а просто не знает — будет встреча или нет.

Однако вся эта возня рассматривается в контексте замедления как китайской, так и общемировой экономики. Что создаёт дополнительные условия для снижения спроса на энергоресурсы. И проседания цен.

В условиях, когда Россия становится рисковым поставщиком, на такой конъюнктуре ей придётся идти на дополнительные уступки. Что отразится на бюджете и — как следствие — на способности гасить проблемы регионов.

Тенденция последних трёх лет — Москва снижает объём федеральных трансфертов в регионы. Понемногу, но снижает. И всё ж это в рублях. Т.е., минус ещё потери от инфляции.

По итогам 1 полугодия 2025 года 67 регионов РФ имели дефицитный бюджет. Скажем, в Кемерово дефицит — под 40%. И это ещё не конец года, когда закрываются различные госконтракты.

Совсем неудивительно, что Путин внезапно сознался в атаке на азербайджанский самолёт и согласился на компенсации пострадавшим и семьям погибших. Ему пришлось идти на публичное унижение, чтобы попытаться сгладить конфликт с Ильхамом Алиевым. Дабы снять напряжение и получить шанс на расширение манёвра ресурсами.

В целом, сумма новостей и оценок из РФ выглядит так, что Кремль готовится стабилизировать систему на более низком уровне благосостояния населения. Россияне станут меньше есть (кроме москвичей, которые буквально «заедают» войну). А чтоб они не ёрзали, уже де-факто разгоняется мобилизация — идёт поток электронных повесток. При этом начался явный разнобой между регионами.

Часть из них резко повысила выплаты наёмникам. Другие же, наоборот — резко урезали довольствие. Например, в Татарстане наёмники суммарно получали 3,1 млн, а теперь будут получать 800 тыс.

Результативные удары СБУ и других структур Сил обороны Украины усиливают сумятицу. Переговорные позиции РФ к условному концу текущего военного цикла могут существенно отличаться от кремлёвского плана.

Алексей Копытько Facebook

