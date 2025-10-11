закрыть
11 октября 2025, суббота, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ изменила тактику атак по энергообъектам Украины

  • 11.10.2025, 21:25
РФ изменила тактику атак по энергообъектам Украины

Теперь удары наносятся поочередно по регионам.

Страна-агрессор РФ изменила подход к воздушным атакам на энергообъекты Украины. Об этом 11 октября в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

Видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

«Мы понимаем, что враг периодически меняет свои тактику. Если 2–3 года назад они выбирали крупные объекты передачи [электроэнергии] и отрабатывали по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону», – отметил Некрасов.

По его словам, задание Украины – привлечение всех возможных ресурсов местных администраций, ГСЧС и аналитических компаний, компаний аварийных бригад «максимально быстро запитать все, что идет».

Некрасов рассказал, что из-за российских воздушных атак самая сложная ситуация сейчас в Черниговской, Харьковской, Сумской областях и на Донбассе. области.

Кроме того, много бригад энергетиков работают в Одесской области, чтобы до конца дня запитать потребителей по резервных схемах, проинформировал первый замглавы Минэнерго.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский