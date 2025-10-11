РФ изменила тактику атак по энергообъектам Украины 11.10.2025, 21:25

Теперь удары наносятся поочередно по регионам.

Страна-агрессор РФ изменила подход к воздушным атакам на энергообъекты Украины. Об этом 11 октября в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

Видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

«Мы понимаем, что враг периодически меняет свои тактику. Если 2–3 года назад они выбирали крупные объекты передачи [электроэнергии] и отрабатывали по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону», – отметил Некрасов.

По его словам, задание Украины – привлечение всех возможных ресурсов местных администраций, ГСЧС и аналитических компаний, компаний аварийных бригад «максимально быстро запитать все, что идет».

Некрасов рассказал, что из-за российских воздушных атак самая сложная ситуация сейчас в Черниговской, Харьковской, Сумской областях и на Донбассе. области.

Кроме того, много бригад энергетиков работают в Одесской области, чтобы до конца дня запитать потребителей по резервных схемах, проинформировал первый замглавы Минэнерго.

