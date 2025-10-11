закрыть
Талибы атаковали границу с Пакистаном

5
  • 11.10.2025, 21:38
  • 1,834
Идут ожесточенные боестолкновения.

Вдоль афгано-пакистанской границы развернулись ожесточенные боестолкновения между силами талибов и пакистанской армией. Об этом сообщает афганский новостной портал Tolo News.

Боевые действия идут одновременно в нескольких провинциях, включая Кунар, Нангархар и Гельменд. Отряды талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений.

По данным издания, пакистанские войска начали отступать с некоторых участков границы. В частности, сообщается о падении одного из пограничных постов в уезде Бахрамча провинции Гельменд.

Боестолкновения также зафиксированы в уезде Шорабак провинции Кандагар.

