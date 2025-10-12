«Верьте в наш великий народ — и у нас все получится» 1 12.10.2025, 18:18

Мы, белорусы, сейчас проходим через самое сложное.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей легендарного движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель:

— Путь к победе — неважно, в бизнесе, в спорте или в войне — состоит из нескольких этапов. Осознание цели — оценка ситуации — принятие решения — подготовка, тренировка, работа — испытания и их преодоление — прорыв — достижение цели.

Это испытания — репрессиями, пытками, потерями близких, тюрьмами, изгнанием. Но в первую очередь — сомнениями и попыткой подрыва нашей веры в победу. Преодолеем этот этап — и выйдем на совершенно другой уровень. «Тот, кто выживает в тяжелых условиях, станет сильным, тот, кто избежал испытаний, ослабнет», — писал Сунь Цзы. Затем настанет время рывка — момента, когда опыт, знания, боль, усилия соединяются в новое качество, которое становится залогом победы.

Верьте в себя, верьте в Беларусь, верьте в наш великий народ — и у нас все получится.

