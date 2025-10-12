В Крупках мощный ветер срывал крыши с многоэтажек

В Крупках мощный ветер срывал крыши с многоэтажек2
- 12.10.2025, 20:15
Над Крупками сегодня пронесся сильный ураганный ветер, который буквально срывал крыши со зданий, пишет «Минская правда».
По информации очевидцев, примерно в 16 часов порывы ветра повредили крыши как минимум двух многоэтажных домов — на переулке Магистральном, 7 и на улице Черняховского, 17. Очевидцы рассказывают, что звук треска был очень сильный. Перед тем погода была обычной осенней — с легким дождем, а потом внезапно поднялся сильный ветер.
Власти города просят жителей по возможности не подходить близко к поврежденным строениям, так как дома сейчас полуразобраны. Заместитель председателя Крупского райисполкома Ирина Шабловская отметила, что администрация и аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий урагана. В первую очередь делается все для безопасности жителей: ограждаются опасные зоны, временно восстанавливается кровельное покрытие, удаляются упавшие конструкции.