12 октября 2025, воскресенье, 23:18
Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии

  • 12.10.2025, 22:16
  • 1,494
Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии

Судьбу матча решил VAR.

В воскресенье, 12 октября, сборная Беларуси по футболу провела матч квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Шотландии.

Игра состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» при 49 тысячах зрителей. Хозяева открыли счет в первом тайме — отличился нападающий Че Адамс.

Во второй половине встречи белорусы сумели поразить ворота соперника усилиями Евгения Малашевича, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил. Ранее видеоповтор помог арбитру отменить назначенный пенальти в ворота сборной Беларуси.

На 84-й минуте Скотт Мактоминей удвоил преимущество шотландцев. В концовке матча Глеб Кучко сократил разрыв в счете, забив свой первый гол за национальную команду.

Итоговый результат — 2:1 в пользу Шотландии.

Отметим, накануне матча шотландские правозащитники и политики призвали УЕФА отстранить Беларусь от международных соревнований.

