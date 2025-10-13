Наталья Радина: Отдайте политзаключенным миллионы, которые тратите на охрану Тихановской 8 13.10.2025, 7:43

Наталья Радина

Как можно думать о своем комфорте, когда столько белорусов в беде?

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич пропал после того, как 11 сентября 2025 года отказался покинуть страну в рамках депортации политзаключенных в Литву, согласованного с США.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина опубликовала пост в «Фейсбуке», в котором бьет тревогу о состоянии Николая Статкевича.

«Сегодня ровно месяц. Месяц, как ничего неизвестно о судьбе Николая Статкевича, который отказался от депортации из Беларуси и предпочел тюрьму, но не покинул родину. И это действительно поступок лидера и Человека. Кто знает, через какой ад он проходит сейчас с больным сердцем…

В это же время называющая сама себя «национальным лидером» Тихановская истерит из-за потери охраны стоимостью в миллион евро в год на территории безопасной демократической Литвы и ищет других дураков, готовых выложить такие деньги на ее содержание. Вместо того, чтобы отдать этот миллион на помощь тем же политическим заключенным, которых выбрасывают из страны в одной тюремной робе.

Вас еще интересует вопрос, кто настоящий лидер?» — написала белорусская журналистка 11 октября.

О том, что сейчас происходит с лидером белорусской оппозиции и что нужно делать для спасения его и других политзаключенных, Наталья Радина рассказала в интервью сайту Charter97.org:

— Действительно, прошел уже месяц, как нам ничего не известно о судьбе Николая Статкевича — реального лидера белорусской оппозиции. Были лишь несколько заявлений обеспокоенности со стороны европейских структур. Я, например, не видела заявлений со стороны администрации президента США, которые ведут сейчас диалог с режимом Лукашенко относительно освобождения политических заключенных. А ведь именно американские дипломаты, раз уж они находятся в этом процессе переговоров, должны в первую очередь быть обеспокоены ситуацией с Николаем Статкевичем.

Возникает ощущение, что они боятся разозлить Лукашенко лишним словом или действием. Иначе он не освободит других политзаключенных. Но это говорит только о том, что они совершенно не понимают, кто такой Лукашенко. А диктатор понимает только язык силы. Если ему не ставить жесткие условия относительно освобождения всех политических заключенных, относительно того, что людей не должны депортировать из страны, а должны давать им возможность оставаться жить на родине, — вы ничего от этого диктатора не добьетесь.

Мы видим, что освобождают одних политзаключенных, а потом сажают втрое больше людей в тюрьмы. И сколько тогда будут вестись эти переговоры с режимом Лукашенко? Освободят самых известных и забудут про всех остальных?

Я убеждена, что с Лукашенко нужно разговаривать жестко, требовать от него прекратить депортацию политических заключенных, немедленно и безусловно освободить всех узников совести и прекратить репрессии против населения. Если этого не будет сделано — никакие санкции с режима Лукашенко снимать нельзя. Это будет выглядеть как поощрение дальнейших издевательств над белорусами.

— Далее в своем посте вы упоминаете реакцию Тихановской на уменьшение физической охраны со стороны Литвы. Чем показательна эта ситуация?

— Я не могла не обратить внимание на этот контраст. С одной стороны — Николай Статкевич, который жертвует своей жизнью ради белорусов. И не надо мне рассказывать, что это бессмысленное самопожертвование. Это героический поступок, которым Николай Статкевич воодушевил белорусов как внутри страны, так и за рубежом.

Я недавно разговаривала с одним депутатом Верховной Рады Украины, и он сказал: «Я снова зауважал белорусскую оппозицию». То есть Николай Статкевич вернул честь белорусским демократическим силам.

И вот одновременно, на этом фоне, когда мы не знаем, что с 69-летним оппозиционным политиком, когда мы переживаем за его здоровье — жив ли он, ведь у него серьезные проблемы с сердцем, аритмия — это не шутка, это действительно очень опасно, — появляется информация, что Литва решила сократить расходы на содержание Светланы Тихановской. И это становится главной новостью во всех белорусских медиа.

По моему мнению, власти Литвы сделали закономерный и абсолютно логичный шаг после пяти лет с момента президентских выборов 2020 года. Но это вызвало бурную реакцию со стороны офиса Тихановской. Честно говоря, просто стыдно за этих людей. Ее не бросают на произвол судьбы, ее будет охранять полиция, она остается в статусе специального гостя в Литве. Да, не будет этих лимузинов с мигалками, не будет круглосуточной охраны, не будет рядом трех бодигардеров. И в чем проблема? Я вижу, что для этих людей это, в первую очередь, вопрос не безопасности, а статуса. И не более того.

Как же еще подчеркнуть свою «важность», если рядом не будет трех охранников, ты не будешь ездить в кортежах и жить в доме, предоставленном правительством Литвы?

Ситуация на самом деле абсурдная. Такого никогда не было в белорусской оппозиции. За 28 лет работы журналистом я знала всех лидеров белорусской оппозиции, включая первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича. И ни у кого не было охраны, никто не жил за счет зарубежного государства.

— Вы же встречаетесь с оппозиционными лидерами и диссидентами из других стран — Азии, Латинской Америки. Встречали ли вы когда-нибудь подобную охрану?

— Нет, никогда. Я участвую во Всемирном конгрессе свободы (World Liberty Congress), куда съезжаются диссиденты со всех стран мира. И никто из них не ходит под охраной. Мы, оказавшись в эмиграции после президентских выборов 2010 года, тот же кандидат в президенты Андрей Санников, выигравший выборы у Лукашенко, не получали от европейских правительств никакой охраны и жилья. Мы все живем в скромных арендованных квартирах, ездим общественным транспортом, никто нас не охраняет. Потому что мы находимся на территории свободных, демократических и безопасных государств. У нас есть политическое убежище, и этого достаточно. Вообще демократы — люди скромные, а диктаторы очень любят жить в роскоши. И поразительно, что охрана и кортежи с лимузинами среди белорусов есть только у Лукашенко и у Тихановской.

— Литовское медиа LRT приводит данные, что Литва тратила около одного миллиона евро в год на охрану Тихановской.

— Суммы впечатляющие. Миллион евро в год! Плюс, насколько я понимаю, еще траты на VIP-залы в аэропортах. То есть эконом-классом мы никак не можем летать — обязательно бизнес-класс, еще и с посещением VIP-залов. О чем тут можно говорить? Все это происходит на фоне того, что сегодня из тюрем выходит огромное количество людей и их выбрасывают из страны за рубеж без вещей и денег.

И вот на этом фоне — люди, которые тратят такие деньги на собственный комфорт. Эти деньги нужно отдать политзаключенным! Как можно думать о своей комфорте, когда столько белорусов в беде. Представьте, сколько можно было бы поддержать людей, которых выбрасывают из страны, которые приезжают в одной тюремной робе, с поломанным здоровьем. Они не могут сразу же идти работать, им негде жить, они физически истощены. Дайте эти деньги им. Сколько людей можно было бы поддержать в первые месяцы! Я уже молчу о беженцах — сколько людей продолжает бежать из Беларуси. Среди них старики, инвалиды, люди, которым нужна помощь.

Вот на что нужно тратить деньги — на поддержку уязвимых групп, а не на себя любимых, если вы хотите называться лидерами оппозиции. Но, похоже, это не про этих людей.

— На свободу выходят люди, которые во многом готовили протесты 2020 года, были непосредственными участниками тех событий. Может ли ситуация измениться? Могут ли эти люди взять на себя лидерство и стать альтернативой тем структурам, которые себя дискредитировали?

— Могут и должны, безусловно. Потому что они имеют на это моральное право и сегодня обладают серьезным политическим весом.

Они имеют доверие со стороны людей. Я считаю, что политзаключенные — это будущее белорусской нации. Всегда говорила, когда меня спрашивали, кто лидеры белорусской оппозиции: это политзаключенные, они сейчас находятся в тюрьмах.

И я уверена, что именно бывшие политзаключенные станут в будущем депутатами белорусского парламента, мэрами белорусских городов.

Кто-то из них станет и президентом Беларуси — если у нас еще останется этот пост. Потому что это люди принципиальные, люди, отстрадавшие за свои взгляды. И они никогда не допустят возвращения диктатуры в Беларусь. Потому что сами знают, насколько это страшно.

