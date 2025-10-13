Трамп прилетел в Израиль 13.10.2025, 10:56

Фото: Getty Images

В аэропорту его встретили премьер-министр Израиля и президент.

В понедельник, 13 октября, самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Израиле, где продолжается процесс освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

Самолет с американским лидером на борту приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион после полета над площадью Заложников в Тель-Авиве.

В аэропорту Трампа встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог.

Ожидается, что президент США увидится сегодня с освобожденными заложниками.

После Израиля Трамп отправится в Египет на саммит по Газе с участием президента Египта и более 20 мировых лидеров. В Шарм-эль-Шейхе должен быть подписан мирный план, который помогла заключить администрация Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com