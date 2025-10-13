закрыть
13 октября 2025, понедельник, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп прилетел в Израиль

  • 13.10.2025, 10:56
Трамп прилетел в Израиль
Фото: Getty Images

В аэропорту его встретили премьер-министр Израиля и президент.

В понедельник, 13 октября, самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Израиле, где продолжается процесс освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

Самолет с американским лидером на борту приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион после полета над площадью Заложников в Тель-Авиве.

В аэропорту Трампа встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог.

Ожидается, что президент США увидится сегодня с освобожденными заложниками.

После Израиля Трамп отправится в Египет на саммит по Газе с участием президента Египта и более 20 мировых лидеров. В Шарм-эль-Шейхе должен быть подписан мирный план, который помогла заключить администрация Трампа.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский