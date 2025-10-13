Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа 7 13.10.2025, 13:15

5,304

Дмитрий Медведев

После заявления президента США о ракетах Tomahawk.

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Дональду Трампу «плохим концом» в ответ на его заявление о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.

Медведев утверждает, что поставка ракет Украине «может кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа».

Российский политик надеется, что заявление Трампа — это «пустая угроза».

12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

Ранее Трамп назвал Медведева «тупым».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com