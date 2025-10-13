закрыть
13 октября 2025, понедельник
Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа

7
  • 13.10.2025, 13:15
  • 5,304
Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа
Дмитрий Медведев

После заявления президента США о ракетах Tomahawk.

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Дональду Трампу «плохим концом» в ответ на его заявление о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.

Медведев утверждает, что поставка ракет Украине «может кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа».

Российский политик надеется, что заявление Трампа — это «пустая угроза».

12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

Ранее Трамп назвал Медведева «тупым».

