Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа

Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа7
- 13.10.2025, 13:15
- 5,304
После заявления президента США о ракетах Tomahawk.
Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Дональду Трампу «плохим концом» в ответ на его заявление о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.
Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.
Медведев утверждает, что поставка ракет Украине «может кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа».
Российский политик надеется, что заявление Трампа — это «пустая угроза».
12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.
Ранее Трамп назвал Медведева «тупым».