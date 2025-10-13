закрыть
13 октября 2025, понедельник, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Израиль встретил освобожденных заложников

  • 13.10.2025, 14:49
Как Израиль встретил освобожденных заложников

Трогательные кадры.

20 заложников, захваченных террористами ХАМАС 7 октября 2023 года, сегодня, 13 октября, были переданы силам ЦАХАЛа и доставлены в пункт первичного приема в Реиме. Все они уже находятся на территории Израиля.

Сайт «Детали» показал, как Израиль встречал освобожденных узников.

На видео: Матан Цангаукер и Эйтан Мор встречаются с родными

На видео: Йосеф Хаим Охана воссоединился с отцом

На видео: Гай Гильбоа-Далаль встретился с семьей

Заложников и их родных встречавших их в Реиме, доставляют вертолетами ВВС Израиля в больницы.

На фото: Матан Агрест в вертолете с родными

На фото: Омри Миран впервые после плена обнял свою жену Лиши.

На фото: Бар Куперштейн с семьей. После тяжелой автомобильной аварии его отец Таль остался инвалидом.

Он был прикован к постели, у него были проблемы с речью. Но в последние два года Таль начал подниматься и ходить — чтобы бороться за возвращение своего сына из плена.

На фото: военные ЦАХАЛа встречают в секторе Газа Алона Охеля

На фото: освобожденный заложник Авинатан Ор

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский