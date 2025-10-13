Как Израиль встретил освобожденных заложников
- 13.10.2025, 14:49
Трогательные кадры.
20 заложников, захваченных террористами ХАМАС 7 октября 2023 года, сегодня, 13 октября, были переданы силам ЦАХАЛа и доставлены в пункт первичного приема в Реиме. Все они уже находятся на территории Израиля.
Сайт «Детали» показал, как Израиль встречал освобожденных узников.
На видео: Матан Цангаукер и Эйтан Мор встречаются с родными
На видео: Йосеф Хаим Охана воссоединился с отцом
На видео: Гай Гильбоа-Далаль встретился с семьей
Заложников и их родных встречавших их в Реиме, доставляют вертолетами ВВС Израиля в больницы.
На фото: Матан Агрест в вертолете с родными
На фото: Омри Миран впервые после плена обнял свою жену Лиши.
На фото: Бар Куперштейн с семьей. После тяжелой автомобильной аварии его отец Таль остался инвалидом.
Он был прикован к постели, у него были проблемы с речью. Но в последние два года Таль начал подниматься и ходить — чтобы бороться за возвращение своего сына из плена.
На фото: военные ЦАХАЛа встречают в секторе Газа Алона Охеля
На фото: освобожденный заложник Авинатан Ор