Литовский евродепутат: Время Тихановской уже прошло

Оппозиционное поле в Беларуси изменилось.

Почетный председатель правящих в Литве социал-демократов, член Европейского парламента Витянис Андрюкайтис прокомментировал LRT решение о понижении охраны Светланы Тихановской.

Он заявил, что решение было принято с учетом объективных обстоятельств и анализа ситуации.

«Я думаю, это решение было принято на основании анализа обстоятельств, прежде всего — уровня угроз. Подобные решения всегда принимаются, опираясь на аналитические данные. Если уровень опасности снижается, то логично, что и уровень охраны уменьшается», — отметил политик.

«Это нормально и практикуется повсеместно. Такие решения всегда принимаются гибко, в зависимости от изменяющейся ситуации», — добавил он.

Андрюкайтис подтвердил, что финансовый аспект также учитывался, особенно учитывая, что, по данным СМИ, на охрану Тихановской ежегодно тратилось около миллиона евро.

«Безусловно, экономический фактор тоже важен. Если уровень угроз падает, то продолжать тратить значительные ресурсы на ненужные меры безопасности — попросту нерационально. Это очевидно», — сказал В. Андрюкайтис.

«Мне самому приходилось бывать в разных странах в составе делегаций в качестве комиссара — и я видел, что уровень охраны отличается в зависимости от обстоятельств. Где-то он высокий, где-то — практически отсутствует. Все должно быть соразмерно», — добавил политик.

«Я думаю, смотреть на ситуацию нужно шире. Объективно говоря, Светлана Тихановская сегодня уже не играет той роли, которую играла 2–3 года назад, особенно после освобождения ее мужа», — отметил он.

Политик также считает, что оппозиционное поле в Беларуси изменилось.

«Появились новые центры, новые лица. Внимание международного сообщества, СМИ и политиков постепенно смещается. Это естественный процесс. Сейчас в центре внимания уже другие события и фигуры. Например, ее муж все чаще попадает в фокус СМИ, — сказал Андрюкайтис. — Кроме того, и сам режим Лукашенко ведет себя иначе: отпускает политзаключенных, пытается налаживать внешние контакты, в том числе с Дональдом Трампом. Это более сложная и многослойная картина, чем просто решение о чьей-то охране».

На вопрос о возможной угрозе безопасности Тихановской после снижения уровня охраны политик ответил прямо.

«Откровенно говоря, я не думаю, что такая угроза существует. Лукашенко сам позволил ей выехать, и я не считаю, что сейчас она представляет для его режима какую-либо опасность. Это время уже прошло», — заявил он.

«Конечно, я не располагаю внутренней информацией и не имею связей с белорусской оппозицией или окружением Лукашенко. Но если судить в целом, то Тихановская сегодня вряд ли способна серьезно повлиять на общественное мнение внутри Беларуси. Ситуация изменилась, и ее фигура уже не воспринимается как угроза», — сказал соцдем.

