Сможет ли Великобритания возглавить НАТО и совершить революцию в области морских беспилотников?
- 13.10.2025, 16:47
Лондон активизировал программу перевооружения.
Великобритания, опираясь на своё морское наследие, становится лидером среди европейских членов НАТО в разработке подводных и надводных беспилотных систем, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне усиливающейся угрозы со стороны России Лондон активизировал программу перевооружения, сосредоточившись на автономных морских технологиях.
В рамках проекта Spearhead британский ВМФ представил три экспериментальные платформы — Cetus, Proteus и Scylla. Cetus — крупный автономный подводный аппарат, предназначенный для длительных миссий без экипажа.
Proteus — беспилотный вертолёт для сброса гидроакустических буёв, связи и логистики. Scylla — система, позволяющая подлодкам запускать и возвращать автономные аппараты через торпедные аппараты.
Эти разработки должны укрепить возможности НАТО в противолодочной обороне и защите подводной инфраструктуры — кабелей и трубопроводов — особенно в стратегически важном Североатлантическом регионе.
Подводные дроны позволят отслеживать передвижения вражеских субмарин, проводить разведку и действовать скрытно. В будущем британские подлодки смогут нести не только торпеды, но и целые рои автономных аппаратов для наблюдения и разминирования.
Эксперты считают, что такие технологии могут стать оперативными уже к 2027–2030 годам, обеспечив Великобритании лидирующую роль в области подводной робототехники.
Кроме того, программы Spearhead и участие в альянсе AUKUS (Австралия–Великобритания–США) делают Лондон важным технологическим партнёром, способным задать стандарты для будущего морских операций НАТО.