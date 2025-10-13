Сможет ли Великобритания возглавить НАТО и совершить революцию в области морских беспилотников? 13.10.2025, 16:47

Лондон активизировал программу перевооружения.

Великобритания, опираясь на своё морское наследие, становится лидером среди европейских членов НАТО в разработке подводных и надводных беспилотных систем, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне усиливающейся угрозы со стороны России Лондон активизировал программу перевооружения, сосредоточившись на автономных морских технологиях.

В рамках проекта Spearhead британский ВМФ представил три экспериментальные платформы — Cetus, Proteus и Scylla. Cetus — крупный автономный подводный аппарат, предназначенный для длительных миссий без экипажа.

Proteus — беспилотный вертолёт для сброса гидроакустических буёв, связи и логистики. Scylla — система, позволяющая подлодкам запускать и возвращать автономные аппараты через торпедные аппараты.

Эти разработки должны укрепить возможности НАТО в противолодочной обороне и защите подводной инфраструктуры — кабелей и трубопроводов — особенно в стратегически важном Североатлантическом регионе.

Подводные дроны позволят отслеживать передвижения вражеских субмарин, проводить разведку и действовать скрытно. В будущем британские подлодки смогут нести не только торпеды, но и целые рои автономных аппаратов для наблюдения и разминирования.

Эксперты считают, что такие технологии могут стать оперативными уже к 2027–2030 годам, обеспечив Великобритании лидирующую роль в области подводной робототехники.

Кроме того, программы Spearhead и участие в альянсе AUKUS (Австралия–Великобритания–США) делают Лондон важным технологическим партнёром, способным задать стандарты для будущего морских операций НАТО.

