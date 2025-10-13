«Откуда у женщины могут быть 500 евро» 1 13.10.2025, 17:09

Белорусы рассказали о своих приключениях с обменом валюты.

После многочисленных жалоб Национальный банк решил, что купюра с пятном или точкой под ультрафиолетом тоже считается платежеспособной.

Ex-press.by спросил у читателей, сталкивались ли они с проблемами при обмене валюты. Оказалось, что проблем было много.

Алексей, Минск:

— Однажды в прошлом году попытался обменять сто долларов, которые привез из поездки. Банкнота была абсолютно нормальная, только чуть надорван уголок. В одном обменнике сказали: «Нет, мы такие не принимаем». Пошел в другой — приняли без проблем. Надеюсь, что смягченные требования много нервов людям сэкономят.

Светлана:

— Мне родители из Польши передали евро на день рождения, а в обменнике в «Весте» сказали, что на купюре пятно под ультрафиолетом. Я вообще не понимала, о чем речь — на вид чистая, как новая. Пришлось ехать в Жодино, где знакомая кассирша помогла поменять.

Игорь:

— Работаю в сфере логистики, часто имею дело с валютой. Иногда водители привозят наличные из разных стран, и бывало, что банк отказывался их принимать из-за каких-то микроскопических пятен. Один раз целая пачка купюр по 50 долларов зависла — пришлось обменивать через знакомых. Если теперь под УФ-лампой не будут придираться к каждому блику — только плюс.

Марина:

— У меня была смешная ситуация: в 2022 году банк не принял двадцатку, потому что у нее было «неравномерное свечение» под ультрафиолетом. Я тогда впервые услышала вообще про такое. Думала, может, подделка, но в Литве ту же купюру спокойно приняли в кафе. Похоже, наши банки слишком перестраховывались. Хорошо, что теперь стало проще.

Сяргей:

— Мне часта плацяць за рамонт кватэр у далярах. І бывалі праблемы, асабліва калі купюры не зусім новыя. Раз ці два нават адмовіліся прыняць, бо «пад ультрафіялетам нешта свеціцца». Дзіўна, што гэта ўвогуле было крытэрыем. Бо людзі ж не на друкарні грошы робяць, а проста абменьваюць тое, што есць.

Ларыса:

— Мая сястра жыве ў Германіі, і ўжо некалькі гадоў таму, на Каляды, падарыла мне 500 еўра — проста як знак падтрымкі. Мы з мужам пайшлі ў абменнік, каб памяняць іх на беларускія рублі, ды замест грошай атрымалі… міліцыю. Касірка выклікала, бо «адкуль у беларускай жанчыны могуць быць 500 еўра». У выніку замест шопінгу правялі паўдня ў ГАУС, тлумачылі, што грошы сапраўдныя і падарунак ад сваякоў. Пасля таго выпадку нават баялася зноў заходзіць у абменнік.

