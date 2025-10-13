закрыть
13 октября 2025, понедельник
Фарерские острова с 55-тысячным населением близки к выходу на ЧМ по футболу

  13.10.2025
  • 1,048
Фарерские острова с 55-тысячным населением близки к выходу на ЧМ по футболу

Пример для Беларуси.

Сборная Фарерских островов по футболу творит историю. Команда с одним из самых скромных бюджетов в Европе – около 5 миллионов евро и 136-м местом в рейтинге ФИФА – впервые одержала три победы подряд в отборочном турнире чемпионата мира.

12 октября фарерцы обыграли Чехию со счетом 2:1. До этого островитяне победили Черногорию (4:0) и Гибралтар (1:0). Серия стала лучшей в истории национальной сборной.

Теперь у команды – реальные шансы на попадание в стыковые матчи за путевку на чемпионат мира-2026. В группе L лидирует Хорватия с 16 очками, следом идут Чехия (13 очков) и Фареры (12). У островитян остается шанс опередить соперников и впервые в истории побороться за выход на мировой форум.

Финальная часть чемпионата мира 2026 года пройдет летом в Канаде, Мексике и США. От Европы туда отправятся 16 сборных: 12 победителей групп получат прямые путевки, еще четыре определятся в стыковых матчах.

