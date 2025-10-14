В Минске закрыли станцию метро 14.10.2025, 8:21

2,740

иллюстративное фото

Что произошло.

Утром 14 октября в минском метро произошел инцидент с пассажиром на станции «Петровщина». В результате было приостановлено движение поездов по Московской линии, а сама станция закрыта, сообщили в метрополитене.

Инцидент произошел на «Петровщине» около 7.32 утра. Причины инцидента официально не раскрываются, однако, как обычно бывает в подобных случаях, речь может идти о происшествии на путях.

В метрополитене уточнили, что движение поездов по Московской линии приостановлено, а станция «Петровщина» закрыта для пассажиров.

Позднее там добавили, что подано напряжение на контактный рельс и движение восстанавливается. Производится его диспетчерская регулировка.

