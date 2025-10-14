«Нельзя обсуждать по телефону»: cтало известно, о чем будут говорить Трамп и Зеленский в Белом доме 14.10.2025, 8:27

1,418

Фото: Getty Images

Встреча состоится уже 17 октября.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября. Американский лидер подтвердил это во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One. Зеленский также сообщил, что собирается отправиться в Вашингтон. «Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить», — отметил украинский президент. Он уточнил, что основной темой встречи будет предоставление Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и средств для нанесения дальнобойных ударов, чтобы оказывать давление на Россию.

Встреча Трампа и Зеленского станет продолжением их телефонных разговоров 11 и 12 октября, в ходе которых они обсуждали российские атаки на украинскую энергетику и возможность поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Последний вопрос станет центральным во время запланированных переговоров в Белом доме, сказали Axios два знакомых с подготовкой встречи источника. «Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону», — пояснил один из собеседников издания.

До этого Трамп заявил, что может обсудить с Путиным передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. «Возможно, я скажу: послушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — отметил глава Белого дома. Он выразил надежду, что Путин согласится завершить войну. В противном случае «для него это плохо кончится», добавил Трамп.

Зеленский, в свою очередь, утверждал, что удары ракет Tomahawk, если Вашингтон передаст их Киеву, будут наноситься только по военным целям, к которым он отнес в том числе энергетическую инфраструктуру России. Путин ранее предупредил, что передача Киеву «Томагавков» станет «качественно новым» этапом эскалации и «разрушит» отношения Москвы и Вашингтона. Он также подчеркнул, что российские ПВО готовы сбивать американские ракеты, а само их использование Украиной не изменит соотношение сил на поле боя.

Дальность полета ракет Tomahawk в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км. В случае их передачи Украине в зоне поражения окажутся до 1945 российских военных объектов, подсчитали эксперты Института изучения войны (ISW). По их мнению, Украина, вероятно, сможет подорвать действия российской армии на фронте, нацелившись на тыловые районы, снабжающие ее вооружениями и поддерживающие ее наступательные операции.

