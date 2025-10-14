Под Минском дети добираются до школы по спискам 14.10.2025, 9:23

Кто не успел зайти в автобус, тот идет пешком.

Учебный год в новой Боровлянской школе № 4 начался с транспортных испытаний. Добраться сюда из соседних деревень Курганы и Лесковка можно только на одном рейсовом автобусе, который то ломается, то не вмещает всех. Пока чиновники обещают запустить дополнительные маршруты, родители вынуждены сами подвозить детей или отправлять их пешком по обочине дороги, пишут госСМИ.

Боровлянская средняя школа № 4, открывшаяся в сентябре 2025 года, самая большая в районе. И хотя она рассчитана на 1000 учеников, пока заполнена на половину. К этому учебному заведению относятся дети, проживающие деревнях Курганы и Лесковка. Доехать до школы можно только на городском автобусе 349. Со стороны деревни Курганы он отправляется в 7.10, из Лесковки — в 7.55. Уроки начинаются в 8:20. Но в одно утро транспорт сломался. Детей подвозили родители других учеников.

— Мамочка одна пишет: «Егора в школе не будет, потому что не пришел автобус». Рейсовый — один-единственный. Обещали, что школьный автобус будет на подхвате, так теперь в этот школьный пускают только по спискам — тех, кто относится по прописке, — говорит жительница района Ольга Бобер.

Между тем пешеходной зоны вдоль дороги от Лесковки до Курганов не существует, рассказала староста деревни Курганы Татьяна Маркевич:

— Последняя переписка с облисполкомом датируется буквально сентябрем — вновь прислали нам ответ о том, что ничего делаться не будет, потому что нет средств».

На подхвате два школьных автобуса. Они вмещают 60 человек. Маршруты и списки оговаривались заранее. Автобусы курсируют утром несколько раз и после уроков. Тех, ребят, кого в списке нет, при наличии свободных мест в школьный транспорт не пускают.

После уроков с остановки «Лесковка» автобус отправляется в 13.14. На него успевают те, у кого занятия заканчиваются в 12.50. Как добраться после 6-го и 7-го урока — непонятно. Следующий уже в пять часов. Те, кто живет в тех же Курганах, идут пешком по обочине либо заказывают такси.

До Курганов добраться можно еще на автобусе, который едет от областной больницы до Жодино, но только если есть места и подумать об этом заранее. А так на своих двоих полтора километра, а что касается Лесковки — до ближайшей остановки общественного транспорта 2 км.

— Я многодетная мама, у меня четверо своих и один под опекой. Нас возил школьный автобус, потом написали, что школьный автобус отменяется в Курганы, нас будут возить только утром, — жалуется Татьяна Шауро.

Еще одна родительница Марина Киселева рассказывает:

— Ближайшая остановка городского транспорта — автобус 115 и маршрутки. Туда идти 25 минут при хорошей погоде. Просили продлить хотя бы маршрутку, они отказали, ссылаясь на то, что Лесковка не входит в перечень обслуживания городским транспортом.

Как добираться педагогам? Им же надо приехать заранее и подготовиться.

— Приехать к нам в школу сложно. Повару к 6 утра надо быть, доехать до нашей школы не на чем, — признает директорка Боровлянской средней школы № 4 Ольга Нагорная.

Разворотное кольцо, как предлагали, возле школы не сделаешь — небезопасно. В объезд всей деревни — тоже не вариант. Так что делать? Вопрос на контроле Минского райисполкома. Там объясняют: механизм новый, вопросы были, есть и будут, но решаются. Не раз проводили собрания с родителями.

— Сейчас прорабатывается вопрос дополнительных маршрутов, которые будут не такие большие и длинные, как тот же 349-й (от Малиновки до Уручья), а автобусы с более коротким маршрутом, — говорит зампредседателя Минского райисполкома Ирина Тихонко.

Курсировать дополнительный автобус будет в конце первой четверти в тестовом режиме, а со второй уже на постоянной основе. Необходимо подготовить стоянку около школы, чтобы можно было заезжать. Несколько рейсов будет утром и после обеда. Так что вопрос должен быть закрыт.

