Искусственный интеллект воссоздает Древний Рим и Грецию 14.10.2025, 11:46

Проект основан на научных источниках.

Новая платформа Re-Experiencing History позволяет «увидеть» жизнь Древнего Рима и Греции так, как если бы существовала фотокамера две тысячи лет назад. Сцены с легионерами, жрецами и ремесленниками создаются с помощью ИИ, обученного на научных источниках — книгах, статьях и археологических материалах, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Проект разработали профессор древней истории Цюрихского университета Феликс К. Майер и специалист по компьютерной лингвистике Филипп Стребель. Их цель — дать ученым, преподавателям и музеям инструмент для визуализации прошлого, который не претендует на абсолютную точность, а помогает лучше понимать исторические процессы.

«Мы не можем вернуть римские триумфы или греческие фестивали, но можем визуально моделировать их, создавая диалог между фактами и воображением», — говорят авторы.

ИИ обучался на почти 300 тщательно отобранных изображениях и описаниях античного быта, что позволило избежать стереотипных «древних» клише. Система также использует базу из 70 академических источников, уточняя детали одежды, архитектуры и ритуалов.

Среди примеров — изображения взятия Рима в 410 году, религиозных шествий и уличных рынков. Однако при нехватке данных, например о празднике Луперкалиях, модели неизбежно добавляют элементы догадок.

Создатели признают, что платформа пока не совершенна. ИИ иногда идеализирует образы или допускает забавные ошибки — например, делает зрителей с мобильными телефонами.

