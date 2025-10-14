Минчане, у которых есть эти авто, могут лишиться их до конца года 14.10.2025, 12:27

1,784

Какое поручение дал «мэр» столицы?

В Минске до конца года планируется завершить масштабную работу по вывозу неэксплуатируемых транспортных средств (НТС) с улиц города на охраняемые стоянки. Соответствующее поручение дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании 13 октября. Подробности сообщает «Минск-Новости».

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик, мероприятия по сбору, хранению и утилизации автохлама проводятся в соответствии с указом Лукашенко № 348. Эту работу координирует объединение «Гаражи, автостоянки и парковки», а исполнителями выступают районные администрации, «Ремавтодоры», ЖКХ, ЖЭУ, «Зеленстрои» и подразделения ГАИ.

За последние пять лет количество выявленных заброшенных машин растёт, и текущий год может стать рекордным по этому показателю. Однако число реально эвакуированных транспортных средств, наоборот, сокращается.

Чаще всего меры по уборке автохлама не принимаются в Заводском, Фрунзенском, Московском и Первомайском районах. В то же время наименьшее количество таких автомобилей зарегистрировано в Партизанском и Центральном районах.

— После выявления неэксплуатируемого транспортного средства и установления собственника нужно в кратчайшие сроки направить ему извещение о необходимости переместить транспортное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние либо утилизировать. В этом году 59 % собственников после получения извещения самостоятельно приняли меры по своим автомобилям, — отметил Александр Раковщик.

По данным Мингорисполкома, за 2024 год на портал «Мая Рэспублiка» 115.бел поступило 3 440 заявок от горожан на удаление автохлама, а за девять месяцев 2025-го — уже 3 864. Почти половина из них (48 %) до сих пор не выполнена. Наибольшее количество невыполненных обращений — в Московском, Первомайском и Центральном районах.

Владимир Кухарев поручил до 31 декабря полностью очистить Минск от автохлама. А с 1 января 2026 года будет проведена ревизия дворов и улиц, чтобы проверить, остались ли такие машины.

