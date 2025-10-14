«Ночь длинных ножей» ХАМАСа в секторе Газа продолжается 14.10.2025, 19:06

Посредники безмолвствуют.

С момента вывода ЦАХАЛа с части сектора Газа, ХАМАС проводит кампанию арестов и убийств коллаборационистов и представителей враждебных кланов. Эта резня не получила резонанса в СМИ, а посредники на нее не реагируют, пишут «Детали».

Об этом рассказал во вторник, 14 октября сайт «Кан-11». Источник в службе безопасности ХАМАСа сообщил информационному агентству SAFA, что подразделение внутренней безопасности начало операцию по поимке «агентов и нарушителей закона» по всему сектору Газа. Так ХАМАС называет тех, кто сотрудничал с Израилем и представителей враждебных ему кланов. Сообщалось, что ХАМАС призывает тех, кто еще не задержан, сдаться властям.

По данным источника, в центральной части сектора Газа подразделение внутренней безопасности арестовало «группу нарушителей закона, участвовавших в стрельбе по членам ХАМАС и сотрудникам службы безопасности организации», и передало их соответствующим органам для дальнейшего разбирательства.

Подробности приводит осведомленный Telegram-канал «Абу-Али», который регулярно проводит мониторинг СМИ и социальных сетей. По данным канала, в рамках своей стратегии «предварительной зачистки» ХАМАСу удалось добиться от клана Аль-Маджайда в Хан-Юнисе объявления о начале сбора незаконного оружия у своих членов и передачи его ХАМАСу.

То есть, ХАМАС разоружает клан Аль-Муджайда и сектор Газа, но не разоружается сам… Эти действия — обескураживающий сигнал для всех жителей сектора Газа: ХАМАС вернул контроль над сектором Газа и не намерен никуда уходить – пусть никто не питает иллюзий.

Высокопоставленный лидер ХАМАСа Махмуд Мардауи выразился еще яснее: «Тот, кто думает, что согласие ХАМАСа создать «независимый палестинский комитет технократов и экспертов» для управления сектором Газа означает возможность для преступников избежать наказания, — ошибается. Он не понимает разницы между уступкой израильской тирании и отказом от власти и от ответственности.

«То есть, Мардауи фактически признаёт, что ХАМАС будет управлять сектором Газа, невзирая ни на какое «технократическое правительство». Он не скрывает, что согласие уступить власть направлено лишь на создание ложного впечатления об отказе ХАМАС от власти», — комментирует «Абу-Али».

По данным «Би-би-си», ХАМАС после заключения соглашения с Израилем вернул около 7 тысяч боевиков своих “сил безопасности” в районы сектора Газа, откуда вышла израильская армия. Также террористическая группировка назначила пять новых “губернаторов” в районах сектора. Все они служили в военном крыле ЦАХАЛа, некоторые – раньше командовали подразделениями.

Кроме того ХАМАС объявил “общую мобилизацию” своих боевиков. В смс и телефонных звонках группировка призывает «очистить Газу от бандитов и пособников Израиля».

«Мы не оставим Газу на милость воров и ополчений, поддерживаемых Израилем», — сообщил за рубежом один из лидеров ХАМАСа за рубежом “Би-би-си”. — Наше оружие легитимно и предназначено для сопротивления оккупации. Оно останется у нас до тех пор, пока продолжается оккупация».

Как сообщает журналист “Маарив” Ави Ашкенази, по всему сектору Газа уже вчера, 10 октября, прошла серия вооруженных столкновений между боевиками ХАМАСа и местными кланами. В частности, силы ХАМАСа окружили квартал одного из мятежных кланов – Джаамиш — в районе Сабра в Газе. Школы и многоэтажки были эвакуированы, в этом районе было развернуто большое число вооруженных боевиков в масках.

По свидетельствам из Газы, силовики ХАМАСа, уже начали жестоко расправляться с “коллаборантами Израиля”. В соцсетях появились видео из Газы, на которых боевики ХАМАСа ломают конечности палестинцам, подозреваемым в сотрудничестве с Израилем, и жестоко издеваются над ними. Палестинская сеть «Кудс», связанная с ХАМАСом, сообщила, что группировка уже арестовала 17 «разыскиваемых», в том числе заместителя командира одной из милиций на севере сектора.

Израильские службы безопасности призывали не оставлять палестинские кланы и группировки, сражавшиеся против ХАМАСа, на произвол судьбы. Есть опасения, что ХАМАС воспользуется перемирием, чтобы вырезать кланы, сотрудничавшие с Израилем. Вопрос об их судьбе не поднимался в плане Трампа по завершению войны в Газе и в основанном на нём соглашении.

Более того. Подобная активность ХАМАСа и сейчас не противоречит плану Трампа. Напомним, что на пресс-конференции у трапа самолета, накануне вылета в Израиль, Трампу задали вопрос о передислокации сил безопасности ХАМАСа. «Мы дали ХАМАСу временное разрешение действовать в секторе Газа, – сказал президент. — Мы хотим, убедиться в отсутствии там преступности и в общей безопасности, я думаю, всё будет хорошо».

О том же пишет и «Абу-Али». Когда другой журналист спросил Трампа, не смущает ли его то, что ХАМАС перевооружается и под видом палестинской полиции стреляет в своих политических противников. «Что бы Вы хотели сказать ХАМАСу?» — спросил журналист? Трамп ответил: «Мы дали ХАМАСу на это разрешение на ограниченный период времени, — для восстановления порядка».

