Тепло перекроет арктическую воздушную массу в Беларуси 14.10.2025, 20:20

2,514

Когда и к каким погодным качелям приготовиться?

Несмотря на значительное похолодание к середине октября, в Беларуси еще будет относительное потепление. Так, совсем скоро теплый фронт перекроет арктическую воздушную массу, но ненадолго. А после волны нового похолодания стоит ждать снова повышение температуры. То есть белорусы покатаются на погодных качелях.

В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, что в четверг, 16 октября, теплый фронт с запада придет на смену арктической воздушной массе – станет умеренная, а температура на пару дней увеличится до +8..+14°С, по юго-востоку республики – до +16°С.

Потепление сопроводят кратковременные дожди, причем в основном они пройдут по северу страны, около арктического фронта, где в пятницу, 17 октября, появится циклон.

Из-за циклона погода в ближайшие выходные, 18 и 19 октября, испортится – снова похолодает. По информации «Метеовайба», в воскресенье, 19-го, днем будет до +4..+10°С, есть вероятность выпадения смешанных осадков.

По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на следующей неделе, с 20 по 26 октября, в атмосфере над Беларусью будут южные и юго-западные потоки. Они повысят температуру, она станет больше климатической нормы.

«Такой же температурный тренд может сохраниться и в последние дни октября», – спрогнозировали синоптики.

По информации Белгидромета, в четверг, 16 октября, на большей части страны следует ждать небольшие кратковременные осадки: дождь, а ночью по востоку страны с мокрым снегом. Днем будет теплее, чем в среду, хоть и с небольшой разницей – +6..+13°С.

И в пятницу, 17 октября, на большей части республики пройдут дожди. Воздух днем прогреется до +7..+13°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com