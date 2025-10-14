Тепло перекроет арктическую воздушную массу в Беларуси
- 14.10.2025, 20:20
Когда и к каким погодным качелям приготовиться?
Несмотря на значительное похолодание к середине октября, в Беларуси еще будет относительное потепление. Так, совсем скоро теплый фронт перекроет арктическую воздушную массу, но ненадолго. А после волны нового похолодания стоит ждать снова повышение температуры. То есть белорусы покатаются на погодных качелях.
В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, что в четверг, 16 октября, теплый фронт с запада придет на смену арктической воздушной массе – станет умеренная, а температура на пару дней увеличится до +8..+14°С, по юго-востоку республики – до +16°С.
Потепление сопроводят кратковременные дожди, причем в основном они пройдут по северу страны, около арктического фронта, где в пятницу, 17 октября, появится циклон.
Из-за циклона погода в ближайшие выходные, 18 и 19 октября, испортится – снова похолодает. По информации «Метеовайба», в воскресенье, 19-го, днем будет до +4..+10°С, есть вероятность выпадения смешанных осадков.
По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на следующей неделе, с 20 по 26 октября, в атмосфере над Беларусью будут южные и юго-западные потоки. Они повысят температуру, она станет больше климатической нормы.
«Такой же температурный тренд может сохраниться и в последние дни октября», – спрогнозировали синоптики.
По информации Белгидромета, в четверг, 16 октября, на большей части страны следует ждать небольшие кратковременные осадки: дождь, а ночью по востоку страны с мокрым снегом. Днем будет теплее, чем в среду, хоть и с небольшой разницей – +6..+13°С.
И в пятницу, 17 октября, на большей части республики пройдут дожди. Воздух днем прогреется до +7..+13°С.