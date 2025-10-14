Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Беларуси

Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Беларуси6
- 14.10.2025, 21:19
- 3,328
Диктатор продолжает сдавать суверенитет страны.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам России участвовать в местных выборах. Об этом сообщает БелТА.
Узурпатор подписал закон о ратификации соответствующего протокола. Он вносит изменения в договор с Россией, заключенный 25 декабря 1998 года.
Право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в Беларуси получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики.