Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Беларуси 6 14.10.2025, 21:19

3,328

Диктатор продолжает сдавать суверенитет страны.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам России участвовать в местных выборах. Об этом сообщает БелТА.

Узурпатор подписал закон о ратификации соответствующего протокола. Он вносит изменения в договор с Россией, заключенный 25 декабря 1998 года.

Право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в Беларуси получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com