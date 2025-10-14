закрыть
14 октября 2025, вторник, 21:58
Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Беларуси

  • 14.10.2025, 21:19
  • 3,328
Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Беларуси

Диктатор продолжает сдавать суверенитет страны.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам России участвовать в местных выборах. Об этом сообщает БелТА.

Узурпатор подписал закон о ратификации соответствующего протокола. Он вносит изменения в договор с Россией, заключенный 25 декабря 1998 года.

Право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в Беларуси получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики.

