Украинский депутат: Лукашенко торгует мифами

В США неправильно понимают, что происходит в Беларуси.

На границе Эстонии вновь появились «зеленые человечки». Эстонские пограничники зафиксировали движение вооруженных групп со стороны России в районе «Саатсеского сапога» — участка, где российская территория врезается в эстонскую.

Что означает этот и другие инциденты на границе стран Балтии? Можно ли говорить, что Кремль усиливает гибридное давление на Европу, проверяя реакцию НАТО? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— В данном случае, с моей точки зрения, это элемент тестовой операции: посмотреть на реакцию, протестировать, как будут реагировать, какие методы, инструменты защиты и противодействия будут использовать страны Балтии в подобной ситуации, в случае возникновения угрозы. Готовы ли они к этому? Это первое.

Во-вторых, это попытка напугать и вынудить Европейский союз под угрозой начала войны на восточном фланге НАТО занять более компромиссную позицию по отношению к войне России против Украины.

— На фоне давления Дональда Трампа на Путина по украинскому вопросу, может ли Кремль попытаться поднять ставки, устроив провокации у границ стран Балтии? Или у России уже нет сил для новой эскалации?

— Следует отметить, что Россию очень часто недооценивают. В каком смысле? Нередко можно услышать рассуждения о том, что Россия не сможет справиться с Украиной, и в этих формулировках прослеживается снисхождение к Украине.

Мало кто из наших западных партнеров объективно оценивает силу и боеспособность украинской армии. Даже если обратиться к началу 2022 года, Украина уже тогда являлась наиболее обороноспособным государством на европейском пространстве.

С учетом того, что за три года тактика и стратегия войны изменились полностью, вместе с ними изменилась и российская армия. При этом европейские армии остались на прежнем уровне. В результате сегодня можно констатировать, что современная армия с условно современным вооружением со стороны России теоретически и практически способна вести боевые действия против армий, вооруженных по устаревшим стандартам.

Если провести историческую аналогию, то это напоминает Крымскую войну 1853–1856 годов, когда против современных французской и английской армий с их огнестрельным оружием выступила российская имперская армия с устаревшими системами вооружения. К чему это привело — мы знаем из истории.

Текущая ситуация во многом аналогична, только теперь более современная армия — российская. То, что Россия активно использует дроны, вовсе не свидетельствует о ее истощении. Это означает, что она приняла новую тактику и стратегию ведения боевых действий, адаптировавшись к реалиям современной войны.

А вот европейские армии, к сожалению, этого не сделали. Ситуация с применением дронов в Польше ярко это показала: если в Украине уровень успешного сбития дронов составляет около 90%, то в Польше этот показатель не достигает и 25%. Это говорит само за себя.

С учетом географических особенностей расположения балтийских государств, они действительно остаются крайне уязвимыми. Однако, по моему мнению, Россия вряд ли предпримет какие-либо военные провокации на границе. Это не имеет практического смысла. Если Москва решится на действия, то это будет уже полномасштабная военная операция с целью оккупации балтийских стран.

— Диктатор Лукашенко в последнее время делает намеки на «большое соглашение с США». Это происходит на фоне эскалации противостояния между Россией и Западом. Что это может означать?

— В данном случае Минск пытается торговать мифами, которые существуют в Вашингтоне: будто бы Беларусь — это независимое государство, способное выступить посредником или повлиять на позицию Кремля. В обмен на такую «роль» белорусские власти, скорее всего, предложат освободить нескольких политических заключенных, которых используют как заложников.

За это Минск рассчитывает получить от США послабления санкционного режима. При этом не учитывается, что фактически Беларусь сегодня является «задним двором» Москвы, через который осуществляется обход санкций. Мы уже видим конкретные примеры, например, с использованием авиакомпании «Белавиа» для обхода санкций, наложенных на российскую авиацию. Существует также ряд других направлений — поставки калийных удобрений, деятельность «Беларуськалия» и многое другое.

Проблема заключается в том, что Соединенные Штаты, прежде всего Вашингтон и президент Трамп, рассматривают ситуацию с Россией как поле для переговоров, как торговый процесс: «ты мне — я тебе». При этом они не осознают, что в Москве господствует идеология, схожая с идеологией начала СССР: «нам не нужны никакие переговоры, нам нужно все». Переговоры для Кремля — это лишь инструмент давления на Запад с целью его ослабления и принуждения к капитуляции. Таким образом, Вашингтон занимает позицию прагматичного торговца, где вопрос сводится лишь к цене сделки, а Россия — позицию диктаторскую и имперскую.

— Как должны реагировать страны НАТО на подобные проявления гибридной войны, чтобы сдержать Россию?

— Прежде всего необходимо изменить само восприятие войны в политическом и военном руководстве европейских стран. Без этого осознания невозможно выработать эффективную стратегию. После этого европейским странам следует признать, что в настоящий момент они объективно слабы. Для изменения ситуации требуется максимальное инвестирование в новые технологии и масштабное обновление командного состава. Только после этого можно ожидать реальных изменений. Без этих шагов ситуация останется прежней.

