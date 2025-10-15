Кто наставил Трампу рога в Белом доме? 2 15.10.2025, 21:30

Дональд Трамп

В сети неутомимо обсуждают сходство президента США с демоном.

Фотография президента США Дональда Трампа, сделанная во время заседания Кабинета министров 9 октября, стала предметом активного обсуждения в соцсетях из-за того, что американский президент запечатлен на ней так, будто у него на голове торчат рога. На этот казус обратила внимание редакция Irish Star US.

Трамп в момент съемки сидел перед зажженной лампой в виде золотого орла, что и создало иллюзию рогов на голове. Автором снимка стал фотограф Джим Уотсон.

Одним из первых на фотоляп обратил внимание в соцсети Х американский политтехнолог Кит Эдвардс.

«Только что появилась новая фотография Трампа с рогами дьявола», – написал он.

«Боже мой! Это знак. Он и есть дьявол», – отреагировали в комментариях.

«Трамп слишком глуп, чтобы быть дьяволом или демоном. Даже в преисподней его не принимают», – обсуждают фото пользователи сети.

Сам Трамп пока что не комментировал этот снимок.

new picture of trump with devil horns just dropped pic.twitter.com/XJUZ9Xnbvj — Keith Edwards (@keithedwards) October 9, 2025

В комментариях многих также потрудились вырезать изображением Трампа, чтобы показать его крупным планом.

