15 октября 2025, среда, 21:47
Кто наставил Трампу рога в Белом доме?

  • 15.10.2025, 21:30
  • 1,280
Кто наставил Трампу рога в Белом доме?
Дональд Трамп

В сети неутомимо обсуждают сходство президента США с демоном.

Фотография президента США Дональда Трампа, сделанная во время заседания Кабинета министров 9 октября, стала предметом активного обсуждения в соцсетях из-за того, что американский президент запечатлен на ней так, будто у него на голове торчат рога. На этот казус обратила внимание редакция Irish Star US.

Трамп в момент съемки сидел перед зажженной лампой в виде золотого орла, что и создало иллюзию рогов на голове. Автором снимка стал фотограф Джим Уотсон.

Одним из первых на фотоляп обратил внимание в соцсети Х американский политтехнолог Кит Эдвардс.

«Только что появилась новая фотография Трампа с рогами дьявола», – написал он.

«Боже мой! Это знак. Он и есть дьявол», – отреагировали в комментариях.

«Трамп слишком глуп, чтобы быть дьяволом или демоном. Даже в преисподней его не принимают», – обсуждают фото пользователи сети.

Сам Трамп пока что не комментировал этот снимок.

В комментариях многих также потрудились вырезать изображением Трампа, чтобы показать его крупным планом.

