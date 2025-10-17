Цена российской нефти впервые с весны рухнула ниже $50 за баррель 2 17.10.2025, 14:17

Бюджет Кремля получил новую головную боль.

Стремительно теряющий нефтегазовые доходы российский бюджет получил новую головную боль.

Стоимость сорта Urals, главной экспортной марки российских нефтяников, впервые с весны упала ниже $50 за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, в порту Приморск на Балтийском море котировки в середине недели опускались до $47,4 за бочку.

В результате Urals впервые ушла ниже обновленного ценового потолка Евросоюза, который установлен на планке $47,6.

Российская нефть дешевеет вслед за мировыми нефтяными котировками, которые на этой неделе обновили минимумы с мая. Стоимость сорта Brent за три недели упала на 15% и сейчас находится чуть выше $60.

Причина - в перемирии между Израилем и ХАМАС, которое снизило напряженность на Ближнем Востоке и угрозы для танкеров, проходящих по Суэцкому каналу и Красному морю, отмечает Вьярн Шильдроп, аналитик SEB. Теперь рынок сфокусирован на избытке нефти, который организуют страны ОПЕК+, наращивающие добычу, указывает аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

С апреля по сентябрь картель увеличил поставки на 2,2 млн баррелей в сутки, а в следующем году может добавить на рынок еще 1,2 млн баррелей ежедневной добычи. В результате мир излишек нефти в мире в следующем году может стать рекордным в истории - 4 млн баррелей в сутки, по прогнозу Международного энергетического агентства.

Падающие цены на нефть сулят новые проблемы федеральному бюджету России, который за январь-сентябрь потерял 21% сырьевых доходов. Изначально проект казны на 2025 год верстали из расчета, что баррель Urals будет $70, однако впоследствии плановый уровень понизили до $58. Вместе с ним был радикально уменьшен план по нефтегазовым доходам: вместо 10,9 трлн рублей теперь власти ждут лишь 8,6 трлн.

В бюджет-2026 Минфин заложил Urals по $59 и сохранение сырьевых поступлений на низком уровне - 8,9 трлн рублей, что на 20% ниже, чем в 2024-м году. При рекордных военных расходах это сулит казне дефицит на 3,8 трлн рублей, следует из оценок Минфина.

