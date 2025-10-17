«Русский человек», угрожавший белорусу и украинке в Швейцарии, задержан 4 17.10.2025, 21:21

3,264

«Русский человек», угрожавший белорусу и украинке

Полиция и прокуратура Швейцарии возбудили против него уголовное дело.

Швейцария задержала гражданина Латвии Александр Вабикса, который 13 октября напал на семью белоруса и украинки в поезде в Швейцарии. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на полицию кантона Берн.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Интерлакена в Шпиц. «Я русский человек, мы вас будем всех убивать – и тебя, и тебя, всех», – говорит мужчина на видео, попавшем в сеть.

Ролик публиковала женщина, на семью которой напали. Ролик уж просмотрело более 1 млн человек, и многие украинцы выразили солидарность с семьей.

Сообщается, что 42-летний Вабикс уволен с работы повара в аэропорту Цюриха. По данным журналистов, полиция и прокуратура Швейцарии возбудили против него уголовное дело.

«О происшествии уже уведомлены власти Латвии — президент, премьер и правоохранительные органы», – пишет паблик.

