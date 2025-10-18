закрыть
18 октября 2025, суббота, 9:48
Блогер «Серый кот»: Ребята, будьте бодрее, вы ведь на свободе!

  • 18.10.2025, 8:53
  • 2,514
Дмитрий Козлов

Санкции прекрасно работают.

Блогер Дмитрий Козлов «Серый кот» провел в лукашенковской тюрьме более пяти лет и был депортирован в Литву 11 сентября 2025 года.

В интервью «Обычному утру» он рассказал о том, что привело его в политику и помогало сохранить веру за решеткой. Сайт Charter97.org приводит выдержки из разговора.

— Почему вы полезли в политику?

— Не я полез в политику, политика полезла ко мне. Так называемый декрет о тунеядстве был стартом. Он, собственно, и породил белорусскую политическую блогосферу. После этого возникло множество каналов, начала муссироваться эта тема, блогеры стали ходить на мероприятия, они очень быстро друг с другом познакомились. Потом это было использовано системой, что якобы был некий заговор, организованный Вашингтоном и Брюсселем.

— Готовили, получается, вместе с другими блогерами. Все-таки вы те самые кураторы, кукловоды?

— Нет, не совсем. Мы говорили о реально существующих проблемах в Беларуси. Точно так же, как и сейчас, например, мы говорим о реально существующих проблемах, на которые стоит обратить внимание обществу: это местонахождение Статкевича, остановка репрессий. Потому что все говорят о том, что были «освобождены» 50 политзаключенных, но о том, что еще плюс 100 сверху посадили, никто не говорит. То же самое и тогда. Мы говорили о реально существующих проблемах в стране.

— Мы сейчас говорим с улыбкой о том, что вы провели в этом аду 5 лет и 3 месяца…

— А кто-то до сих пор проводит!

— А кто-то до сих пор, да, и это все у нас, видите, норма теперь. Вы, кстати, я читал где-то, на 30 килограммов похудели. Это правда?

— Да, посмотрите, есть такое вот видео, фотографии после моего освобождения, когда 11-го меня выпустили. Это не худший вариант, как я выглядел. Я посмотрел со стороны и сам удивился. Ведь чувствовал себя вполне нормально. Вы бы посмотрели на меня год назад в сентябре 2024-го года, когда я в межсезонье попал в ШИЗО, когда меня по 411 статье раскручивали, вот тогда я был на «пике» формы своей физической. Ну это в кавычках, конечно.

— Я так понимаю, что самое тяжелое — это моральное давление?

— Ко мне, к счастью, «физику» не применяли, но моральное давление — это даже сам срок, понимаете? Не надо ничего делать, просто дай человеку, допустим, 20 лет. И даже если их не отсидишь, просто вам говорят внезапно, что вам 20 лет сидеть, а вы уже год под следствием просидели. Но давайте все-таки как-то на позитивную ноту настроимся. Я не хочу говорить о том, было ли плохо там. Надо говорить о том, что делать сейчас. Посмотрите на меня. Я это все прошел. Разве я похож на грустного, подавленного, депрессивного человека?

— Мы выглядим хуже.

— Я больше не хочу жить? Нет, наоборот, все прекрасно. Я это прошел, и я так говорю, а вы здесь на свободе находились. Ребята, будьте бодрее. Все будет хорошо, все будет прекрасно!

— Что вы предлагаете? Я хочу за вами идти уже.

— Я — политический блогер, не политик. Тут разница в том, что политики создают программы, они кого-то направляют, а политический блогер про них рассказывает, их показывает, то есть они мой объект работы.

— Откуда ваш оптимизм?

— Мы живем в хорошее время, время больших перемен, больших решений. Кризисы, как говорят некоторые люди, — это всегда время возможностей. Сейчас мы живем во время возможностей, во время, когда могут наступить большие перемены в стране. Посмотрите, что происходит. Вы думаете, Лукашенко выпустил политзаключенных по какой-то доброте душевной? Или потому что он перестал чувствовать в них угрозу? Нет. Его припекла, в первую очередь, экономика. Денег нет. И он сейчас пытается всячески договориться, чтобы немножечко разболтать гайки. Это, к слову, о том, что «санкции не работают». Санкции прекрасно работают. И именно то, что они работали, и привело нас сюда. Сколько лет он терпел? Он не хотел никого выпускать.

Выпускать начали людей в августе 2024 года, после амнистии. По 20-30 человек, которые писали прошение о помиловании. Никого из статусных, известных людей.

Сейчас Лукашенко решил воспользоваться слабостью и разрозненностью Запада и просто добиться снятия всех санкций в обмен на то, чтобы выпустить каких-нибудь человек 200-300. Надо сейчас строить так всю систему отношений и взаимодействия с ним, чтобы не получилось, так сказать, «промелочиться». Потому что он выпустил 50 человек, еще 50 выпустит, снимут, допустим, с «Беларуськалия» санкции, а потом он больше никого не выпустит. Он скажет: мне больше не надо, мне этого хватит, теперь более-менее я смогу дебет с кредитом связать, остальные пусть сидят до конца и гниют.

Все-таки надо как-то, договариваясь с ним, решить вопрос о полной приостановке репрессий, о возможности возвращения людей на родину и гарантиях безопасности или возможности выбора. А то просто они выбросили по каким-то спискам непонятным несколько человек. А дальше что? И посадили еще сверх этого сто человек новых. Это прекрасно, даже один человек, которого выпустили, — это прекрасно, потому что это судьба человека, это не цифры на бумаге, но я не хочу быть эгоистом. Мы не эгоисты, мы хотим, чтобы все это пережили, чтобы все вышли. Поэтому не надо ограничиваться 50 людьми. Тысячи остальных, две-три тысячи неизвестных, которых нет в списках — они там останутся навечно? Им еще будут «накидывать» срок?

— Вы же видите, что происходит. Вы говорите об полной остановке репрессий, чтобы была возможность вернуться. Давайте называть вещи своими именами. Это невозможно, пока Лукашенко жив.

— Это зависит от того, как поставить вопрос. Если не о полном прекращении репрессий, то по крайней мере, хотя бы как-то поэтапно это осуществлять. Хотя бы, например, договориться, чтобы выпустить безусловно всех людей из этого списка. Вот сейчас. И потом говорить про санкции. Можно по-разному строить этот диалог. Посмотрите на нынешнюю ситуацию. Договорились об освобождении 52 человек. Их освободили, но при этом насильственно депортировали против воли большинства. И один человек, Николай Статкевич, отказался от депортации.

За это он был возвращен в карательную систему, мы даже не знаем, где он находится сейчас. То есть сделка не состоялась. Но никто не сказал Лукашенко почему-то о том, что, «дружище, ты не выполнил свои условия, и мы сейчас тоже не выполним». Давайте-ка мы обратно на запчасти «Белавиа» повесим санкции, и ничего вы не купите для своих самолетов, пока Николай Статкевич не будет освобожден и не окажется в безопасности.

