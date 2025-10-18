Окончательная победа Леонид Невзлин

18.10.2025, 10:27

8,552

Справедливость всегда должна торжествовать.

Хочу поздравить команду GML и всех, кто был вовлечен в многолетнее дело ЮКОСа, с сегодняшней окончательной победой в Верховном суде Нидерландов.

Кампания беззакония Путина началась именно с дела ЮКОСа в 2003 году. С тех пор – через Грузию, Украину и дальше – его режим стремился и продолжает стремиться разрушить мир.

Те из нас, кто стал мишенью в «деле ЮКОСа», никогда не сдавались. Мы доверяли друг другу, использовали все демократические и правовые средства, чтобы доказать, что под руководством Михаила Ходорковского и нашей команды ЮКОС превратился из убыточной компании в крупнейшую и самую успешную нефтяную компанию России к 2003 году.

Сегодняшняя победа подтверждает простую истину: справедливость всегда должна торжествовать!

Я призываю всех, кто был обманут или ограблен авторитарной властью – инвесторов, граждан и целые страны – использовать силу независимых судов и демократических принципов, чтобы превращать потери в законные победы.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Украине победы – и буду повторять это вновь и вновь.

С нашей общей решимостью Украина победит силы зла, сколько бы времени и усилий это ни потребовало.

Пресс-релиз GML:

Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу ЮКОСа.

Окончательное решение открывает путь к взысканию активов российского государства по всему миру.

ГААГА, 17 октября 2025 года.

Верховный суд Нидерландов сегодня отклонил последнюю оставшуюся юридическую жалобу России на компенсацию, присужденную большинству акционеров ЮКОСа за незаконную экспроприацию их инвестиций более двадцати лет назад.

В пресс-релизе Верховного суда говорится: «Настоящим решением Верховный суд окончательно завершил процесс по отмене арбитражных решений, инициированный Российской Федерацией».

Поскольку юридические средства защиты исчерпаны, крупнейшие арбитражные решения в истории – в настоящее время превышающие 65 миллиардов долларов США с учетом процентов – становятся окончательными, необратимыми и подлежащими исполнению против государственных активов России по всему миру.

Комментарий GML

Генеральный директор GML Тим Осборн, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа в двадцатилетней борьбе за привлечение России к ответственности, заявил после решения Верховного суда Нидерландов:

«Сегодняшнее историческое и окончательное решение Верховного суда Нидерландов – это не только победа акционеров, но и подтверждение основополагающего принципа справедливости: ни одно государство, даже такое, как Россия, не стоит выше закона.

Но подлинная справедливость требует исполнения решения, поэтому теперь мы сосредоточим все усилия на взыскании российских государственных активов по всему миру, пока не будет выплачен каждый цент из присужденных более чем 65 миллиардов долларов».

Компенсация за незаконную экспроприацию – окончательная и необратимая

Разрушение компании ЮКОС Россией началось в 2003 году. После почти десятилетних разбирательств независимый арбитражный трибунал в 2014 году единогласно признал экспроприацию незаконной и политически мотивированной и присудил бывшим основным акционерам более 50 миллиардов долларов компенсации, что стало крупнейшими арбитражными решениями в истории.

С учетом процентов сумма сейчас превышает 65 миллиардов долларов.

Апелляционный суд Гааги подтвердил решения в феврале 2020 года. Верховный суд Нидерландов в ноябре 2021 года в целом оставил их в силе, направив лишь один незначительный вопрос обратно в Апелляционный суд Амстердама.

20 февраля 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил оставшиеся жалобы России. Россия подала очередную апелляцию в Верховный суд Нидерландов, которая теперь также отклонена – арбитражные решения на сумму более 65 миллиардов долларов стали окончательными и необратимыми.

Реальная справедливость требует исполнения решений.

Так как Россия упорно отказывается соблюдать закон и выплачивать компенсацию, бывшие акционеры вынуждены прибегнуть к аресту и продаже российских государственных активов по всему миру.

Между тем процесс взыскания уже идет. В июне 2024 года бывшие акционеры ЮКОСа успешно продали на аукционе ряд товарных знаков Российской Федерации в Нидерландах, включая известные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Дополнительные меры по исполнению решений также предпринимаются в Нидерландах.

Кроме того, бывшие акционеры ЮКОСа ведут судебные процессы в таких странах, как Великобритания, США, Люксембург и Сингапур, чтобы добиться признания арбитражных решений – предварительного шага к взысканию российских государственных активов в этих странах.

На протяжении последних двадцати лет Россия систематически игнорировала международные решения и обязательные судебные приказы, рассматривая их не как юридическое обязательство, а как досадное препятствие.

Это постоянное пренебрежение международным правом делает успешное исполнение решений по делу ЮКОСа особенно важным. Реализация взыскания не только обеспечит справедливость для бывших акционеров, но и укрепит международную правовую систему, показав, что нарушение международного права и игнорирование судебных решений имеет реальные последствия.

О компании GML

GML представляет интересы бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Yukos Oil, когда-то самой успешной, прозрачной и ориентированной на Запад компанией России.

В 2003 году, когда независимость ЮКОСа стала угрозой Кремлю, его генеральный директор был арестован, компания обанкрочена по сфабрикованным налоговым обвинениям, а ее активы переданы государственной «Роснефти».

Леонид Невзлин, «Телеграм»

