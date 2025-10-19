ВСУ ликвидировали сына командующего 18-й армии РФ 19.10.2025, 14:27

На Запорожском направлении поражена важная цель.

Силы обороны Украины, судя по всему, поразили некую очень важную цель на Запорожском направлении. Среди ликвидированных оказался лейтенант Василий Марзоев - сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева.

Информацию подтвердил глава Северной Осетии (РФ) Сергей Меняйло, передает Dialog.UA.

По словам российского чиновника, сын российского генерала лишился жизни «при выполнении боевых задач». Он занимал пост командира разведвзвода 108-го полка оккупационной армии РФ.

Меняйло уточнил, что вместе с Марзоевым-меньшим «грузом 200» стал его родной дядя. Должность не раскрывается. Однако известно, что он участвовал в войне на Кавказе. Детали пока неизвестны. Силы обороны Украины ситуацию не комментируют.

Ликвидация сына действующего командующего демонстрирует, что украинская оборона остается точной и результативной. ВСУ продолжают уничтожать не только технику и живую силу противника, но и его командные кадры, подрывая боеспособность российской армии изнутри.

