Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко

19.10.2025, 21:19

Владимир Фесенко

Большая игра без выстрелов.

То, что произошло в Вашингтоне 16 и 17 октября (телефонный разговор между Путиным и Трампом; встреча Трампа и Зеленского), многие люди в Украине, в Европе и даже в США восприняли с разочарованием и определенными опасениями. Снова проявился феномен трамповских качелей, когда президент США колеблется от одной политической позиции к другой.

Однако на самом деле не произошло ничего сенсационного. Нынешнее развитие событий было вполне ожидаемым и даже частично анонсировалось Трампом. Я имею в виду заявления Трампа еще неделю назад, что он собирается выйти на разговор с Путиным и о перспективах мирных переговоров и о «Томагавках» для Украины. Я еще после встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке 23 сентября писал, что Путин обеспокоен изменением риторики Трампа и некоторых его позиций в отношении России и Украины, соответственно Кремль будет пытаться восстановить прямую коммуникацию между Путиным и Трампом хотя бы на уровне телефонного разговора, а в перспективе и новой встречи президентов США и России.

Собственно это и произошло. По поводу «Томагавков» многие военные и политические эксперты (в том числе и я) с большим сомнением относились к тому, что США уже сейчас предоставят нам эти ракеты. Было очень заметно, что и сам Трамп, и его администрация используют тему «Томагавков» только для давления на Россию, чтобы заставить Путина вернуться к мирным переговорам. И как только Путин позвонил Трампу и подтвердил свою готовность к возобновлению мирных переговоров, для президента США этого было достаточно, чтобы снять тему «Томагавков» (возможно временно) с повестки дня.

Вообще тема «Томагавков» очень показательна и в политическом, и в психологическом плане. По некоторым данным, президент Зеленский впервые попросил США о «Томагавках» как о «оружии сдерживания» в сентябре прошлого года. Но тогда нам ожидаемо сказали: нет. Почти все военные эксперты (и у нас, и за рубежом) говорили, что предоставление Украине этих мощных дальнобойных ракет крайне маловероятно. И тут вдруг, несколько недель назад, именно американская сторона начала публично поднимать эту тему.

Как я уже отметил, это делалось для давления на Россию. Но эту тему в США так разогрели, что в Украине начали понемногу в это верить. А вдруг дадут? Мне кажется, что и президент Зеленский решил воспользоваться моментом и пытался в Вашингтоне убедить Трампа, что нам действительно стоит предоставить «Томагавки», в том числе и для более эффективного давления на Россию. Но на момент встречи с Зеленским Трамп уже думал о переговорах с Путиным в Будапеште, и тема «Томагавков» для президента США стала лишней и даже чрезмерно конфликтной.

В конце концов чрезмерный разгон темы «Томагавков» привел к неожиданному и противоречивому эффекту. Настойчивость Зеленского, который хотел получить эти американские ракеты, Трамп воспринял как желание продолжить и даже эскалировать войну с Россией. А Трамп уже снова настроен на быстрое завершение этой войны. В связи с этим в отношениях между президентами США и Украины уже не в первый раз возник когнитивно-политический диссонанс. А в Украине возник диссонанс между разогретыми и слишком завышенными ожиданиями относительно получения «Томагавков» и отказом США предоставить нам эти ракеты уже сейчас. Известный еще с детства эффект – поманили конфетой, но не дали. Отсюда и такая волна разочарования. Хотя казалось бы, что мы уже привыкли, что не стоит ждать подарков от Трампа.

Закончу тему «Томагавков» на позитивной ноте. Этот вопрос был на повестке дня, сейчас его отложили в ближайший ящик стола, но в любой удобный и необходимый момент его можно быстро актуализировать. Наши переговоры с американцами о различных видах оружия часто проходили по следующему алгоритму: сначала нам говорят «нет», затем начинается обсуждение возможности поставки этого оружия, а уже на третьей фазе (иногда через год-полтора после начала обсуждения) мы это оружие все же получаем, хотя и небольшой партией и с определенными ограничениями. По «Томагавкам» мы уже вышли на второй этап обсуждения. Как отметил Президент Зеленский: нам не сказали «да», но не сказали «нет».

Что касается встречи Трампа с Путиным в Будапеште, то на данный момент я не вижу явных предпосылок для какого-то переговорного прорыва. США реанимировали свою предыдущую переговорную модель – отдельные переговоры с Украиной и Россией. Но осталась традиционная проблема – принципиально противоположные позиции Украины и России относительно условий и формата завершения войны. Украина выступает за полное прекращение огня вдоль линии фронта. Россия требует предварительных уступок со стороны Украины, в частности вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Издание «Вашингтон пост» опубликовало материал, в котором утверждается, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным президент РФ предложил в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей. И якобы Трамп воспринимает это как определенную готовность Путина к мирному компромиссу, хотя в Белом доме также понимают, что украинцы вряд ли согласятся на добровольный отказ от части своей территории или на обмен одних своих территорий на другие. Однако никаких подтверждений или каких-либо конкретизаций мирных предложений Путина пока нет.

Некоторые комментаторы вполне обоснованно предполагают, что на самом деле Путин ничего не собирается обменивать, он только якобы не будет претендовать на те части Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Украина. Если так, то речь идет о тех же предложениях, которые Россия предлагала в Анкоридже, и которые Украина категорически отвергает. Тогда снова патовая ситуация.

Обращу внимание на заявления Трампа сразу после завершения переговоров с Зеленским: «пришло время прекратить убийства и заключить соглашение» и «они должны остановиться там, где они есть». Это можно истолковать как призыв к прекращению огня по линии фронта. Именно о таком способе завершения войны США и Украина договорились еще 11 марта 2025 года в Саудовской Аравии. И если Трамп будет принуждать Путина именно к соглашению о прекращении огня, то это вполне приемлемый для нас сценарий. Другое дело, согласится ли на это российский диктатор. А если нет, что дальше будет делать президент США. Вполне вероятно, что либо до встречи в Будапеште, либо после саммита в столице Венгрии может возникнуть американский мирный план по прекращению российско-украинской войны.

Однако есть и очевидные риски. С высокой вероятностью Путин, как это было и на Аляске, может предложить новые псевдомирные и коварные инициативы, которые американцы воспримут как определенный компромисс, но для нас они будут неприемлемыми. И это будет сделано для того, чтобы вновь сформировать (или усилить) представление Трампа, что сейчас уже украинцы не хотят прекращения войны и нужно давить на Зеленского. Еще один риск связан с тем, что Трамп снова может пойти на определенные уступки Путину. Наконец, Путину может подыграть Орбан, который будет принимать Трампа и российского лидера. Глава венгерского правительства может настраивать Трампа против Украины и склонять к соглашению с Путиным.

Однако почти наверняка до встречи Трампа с Путиным и сразу после нее с президентом США будут активно контактировать ведущие европейские лидеры, которые будут предупреждать о недопустимости соглашения на российских условиях. Снова началась активная переговорная борьба, в том числе и борьба за позицию Трампа по вопросу условий завершения российско-украинской войны.

Вывод прост – пока ничего критического, а тем более апокалиптического, не произошло. Мы вступаем в новый виток переговорного процесса. В лучшем случае через некоторое время мы выйдем на соглашение о прекращении огня. Если нет, что на данный момент более вероятно, то война продолжится на неопределенное время, и за ее прекращение еще придется бороться и на фронте, и на дипломатических площадках.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

