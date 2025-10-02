Почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00?3
- 2.10.2025, 8:19
- 6,312
Ученые объяснили, норма это или проблема.
Большинство людей каждую ночь просыпаются около 3 часов утра, и это не случайность, а физиологический этап цикла сна, который длится около четырех часов.
Об этом пишет Ifl Science.
По словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, тот факт, что человек просыпается ночью, не всегда является признаком проблемы. Это абсолютно нормальный процесс, связанный с естественными циклами сна.
Обычно, если человек ложится спать около 23:00, он, скорее всего, проснется примерно в три часа ночи — то есть после четырех часов сна.
За ночь большинство людей проходят несколько циклов сна:
Легкая фаза, заменяемая более глубокой.
Медленная фаза.
Активна быстрая фаза сна.
После завершения одного из этих циклов человек, как правило, просыпается на короткое время, прежде чем перейти к следующему. Пробуждение может длиться не дольше нескольких минут.