2 октября 2025, четверг, 9:30
Почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00?

3
  • 2.10.2025, 8:19
  • 6,312
Почему большинство людей просыпается каждую ночь в 3:00?

Ученые объяснили, норма это или проблема.

Большинство людей каждую ночь просыпаются около 3 часов утра, и это не случайность, а физиологический этап цикла сна, который длится около четырех часов.

Об этом пишет Ifl Science.

По словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, тот факт, что человек просыпается ночью, не всегда является признаком проблемы. Это абсолютно нормальный процесс, связанный с естественными циклами сна.

Обычно, если человек ложится спать около 23:00, он, скорее всего, проснется примерно в три часа ночи — то есть после четырех часов сна.

За ночь большинство людей проходят несколько циклов сна:

Легкая фаза, заменяемая более глубокой.

Медленная фаза.

Активна быстрая фаза сна.

После завершения одного из этих циклов человек, как правило, просыпается на короткое время, прежде чем перейти к следующему. Пробуждение может длиться не дольше нескольких минут.

