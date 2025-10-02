Номера авто «девятого региона» удивили белорусов
- 2.10.2025, 17:32
Необычные знаки вызвали бурные обсуждения в Сети.
На московских улицах заметили странное авто. Машина ничем не выделялась из потока – темный внедорожник привлек другим.
О «новом уровне тюнинга» автор решил рассказать в TikTok.
Дело в том, что номер машины не похож на стандартные регистрируемые в Беларуси. Буква, три цифры, две буквы, через дефис еще цифра.
Последняя и бросилась в глаза, ведь это была девятка.
Белорусы привыкли, что все автономера разделены на семь регионов: по одному на область плюс Минск. Недавно в столице закончились номера с семеркой, а потому в ГАИ начали выдавать номера с восьмеркой на конце.
@avto_expert_by ЭТО ЗАКОННО? Машина с какими-то мистическими белорусскими номерами едет по центру Москвы. 🤣 Что за новый уровень тюнинга? Пишите в комментах, кто знает, откуда эти номера 👇 #честныйартем #честныйподбор #честныйподборбел #ПригонАвто, #АвтоИзСША ♬ оригинальный звук - Честный Артём
А вот девятку пока лишь анонсировали для жителей Минщины, правда, до этого еще дожить нужно.
В комментариях под видео мнения разделились. Одни вовсю расшутились, мол девятый регион – это Шабаны. Кто-то написал, что комбинация ЕКХ на номерах расшифровывается «еду как хочу».
Однако компетентные источники уточнили, что регистрационные знаки, показанные на внедорожнике, – это фейк.
Таких комбинаций регистрационных знаков в Беларуси не существует.
Откуда у водителя взялись такие номера и что с ним будет дальше, пока неизвестно.