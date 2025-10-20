Зеленский: Мы приблизились к возможному окончанию войны

Зеленский: Мы приблизились к возможному окончанию войны1
- 20.10.2025, 10:34
На Россию усилилось давление.
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией.
Об этом украинский президент заявил на встрече с журналистами, пишет New Voice.
«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту [США Дональду] Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».
«То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — Tomahawk и т. д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию», — заявил украинский лидер.