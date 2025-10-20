Путин как проситель Константин Эггерт

Константин Эггерт

Глава Кремля все сильнее зависит от благосклонности других игроков.

«Победитель соблаговолил приехать к побежденному». Так сразу подумалось при виде кадров проезда кортежа президента Сирии Ахмада аш-Шараа по Москве. Мигалки, посты ГАИ, перекрытые улицы. Потом были фальшивые улыбки и Путин, по традиции рассказывающий на камеры ТВ историю российско-сирийских отношений, что называется, «от Адама». Запомнился великолепной сшитый костюм аш-Шараа. Он, похоже, быстро свыкается с ролью респектабельного главы государства.

Будущее российских баз - в руках аш-Шараа

А ведь еще совсем недавно в Москве его называли не иначе как «главарем террористов Абу-Мохаммедом аль-Джулани». Абсурда в стиле Зощенко или Тэффи ситуации добавляло еще и вот что: за репортажами ТВ, скорее всего, наблюдал на своей подмосковной госдаче, в нескольких километрах от Кремля, свергнутый дамасским гостем в прошлом году экс-диктатор Сирии, экс-союзник России Башар Асад.

Сразу отмечу — никаких шансов, что Россия выдаст его новым сирийским властям не было и нет. Асад — списанная со счетов фигура. Но передать его в руки аш-Шараа стало бы для Путина неслыханным унижением. В Дамаске это прекрасно понимают и настаивать не будут. Экс-президент Сирии остается полугостем-полупленником Кремля.

Важнейшей задачей переговоров для российского режима было сохранение в Сирии своих баз — военно-морской в Латакии и расположенной рядом авиационной в Хмеймим. Судя по всему, ему это удалось. По итогам переговоров в Москве новый президент Сирии дипломатично подтвердил, что прежние российско-сирийские официальные договоренности остаются в силе. Другое дело, что детали статуса баз, ограничения по числу персонала и функциям объектов, вероятно, еще предстоит обговорить. Для Путина Латакия и Хмеймим важны, как пункты снабжения союзника Кремля в Ливии маршала Халифы Хафтара и так называемого «Африканского корпуса» министерства обороны России (бывшей ЧВК «Вагнера») в тропической Африке.

Для аш-Шараа ограниченное российское военное присутствие — часть большой региональной игры. Цель — уберечь Сирию и ее новую власть от возможных будущих потрясений. Страна разрушена гражданской войной. Восстановление требует долгого времени и астрономических сумм. Сегодня главным защитником и спонсором сирийского руководства выступает Реджеп Эрдоган. Турецкий президент считает новую власть суннитского большинства в Сирии инструментом масштабного расширения регионального влияния Турции, превращения ее в ключевого ближневосточного игрока, наряду с Саудовской Аравией и Израилем.

Большая игра Нетаньяху

Именно поэтому Израилю, фактически находящемуся в состоянии холодной войны с Турцией, тоже очень важна Сирия. С первой арабо-израильской войны 1948-1949 года (в Израиле ее называют войной за независимость) два государства находились в состоянии постоянного конфликта. При Башаре Асаде страна фактически стала базой Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиков ливанского шиитского движения «Хезболлах». Свержение режима Асада покончило с иранским присутствием в Сирии. Сегодня СМИ Израиля чуть ли не каждый день сообщают подробности закулисных переговоров представителей премьер-министра Биньямина Нетаньяху с эмиссарами Дамаска.

Для Израиля смысл этих бесед прост — сделать так, чтобы Сирия больше никогда не стала базой для враждебных ему сил. Сохранение российских баз в Сирии, с точки зрения Нетаньяху, — часть этой будущей неформальной инфраструктуры безопасности Израиля. По его логике, чем больше стран будут заинтересованы в сохранении стабильности в Сирии — тем лучше для ограничения враждебного влияния Эрдогана.

Израильские эксперты и дипломаты еще весной говорили мне, что идея сохранения ограниченного российского военного присутствия премьер-министру очень нравится и он ее по своим каналам донес до Ахмада аш-Шараа. На днях видный специалист по ближневосточной политике, профессор Стэнфордского университета Амихай Маген сказал мне, что, по его мнению, вскоре стоит ожидать если не установления полноценных дипломатических отношений между Израилем и Сирией (для этого потребуется решить пока нерешаемый вопрос о занятых Израилем в 1967 году Голанских высотах), то заключения всеобъемлющего соглашения по безопасности. По словам Магена, оно будет включать в себя гарантии безопасности для друзов в Сирии — так как друзское меньшинство в Израиле очень уважают и ценят за лояльность.

Путин как проситель

Как бы ему этого ни хотелось, но Эрдоган не может запретить сирийским союзникам вести переговоры с израильтянами. Ведь в Сирии до сих пор помнят, как в 1973 году, во время войны Судного дня, израильские танки почти докатились до Дамаска. Будущее сирийско-израильское соглашение фундаментальным образом изменит Ближний Восток, повлияет на судьбу соседнего Ливана и еще больше ослабит влияние Ирана в регионе.

После того как Дональд Трамп не пригласил Путина на саммит в Египте по завершению войны в секторе Газа, Россия окончательно перестала быть даже символическим участником израильско-палестинского урегулирования. Единственным настоящим союзником российского режима в регионе пока выступает Иран. Но и там ситуация может коренным образом измениться, когда со сцены сойдет нынешний лидер 86-летний аятолла Али Хаменеи.

Поездка Ахмада аш-Шараа в Москву состоялась спустя всего две недели после десятой годовщины начала российской интервенции в Сирии. Тогда мир был потрясен решимостью Путина и масштабом операции. Контраст с сегодняшним днем разительный: ослабленный агрессией против Украины Кремль на Ближнем Востоке все чаще выступает в роли просителя и все сильнее зависит от благосклонности других игроков.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

