«У Путина продолжается обострение топографического кретинизма» 2 20.10.2025, 13:53

4,324

Александр Коваленко

Разговоры об «обмене Донбасса» — ложь и военная ловушка.

Кремль снова пытается навязать свои условия «мира» — теперь Путин предлагает США и Украине фактически обмен территориями: Донбасс в обмен на временный отказ от части Запорожья и Херсонщины.

Зачем Путину во что бы то ни стало нужен Донбасс, если он готов фактически «сдать» части важных оккупированных территорий?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Путин ничего не отдаст. Это исключительная имитация и ложь. Как он может отдать Запорожскую и Херсонскую области Украине, если ту часть, которую они оккупировали (и даже полностью не оккупированные территории), внесли в Конституцию Российской Федерации как часть России? Никто не увидел этого юридического парадокса?

Да, конечно, они свою Конституцию уже сто тысяч пятьсот раз изнасиловали, причем пустили ее по кругу неоднократно. Но это не означает, что если произойдет такой обмен, то не начнется процесс недоверия Путину. Ведь эти области объявлены частью Российской Федерации, и это вызовет внутренний конфликт, внутреннее противостояние. Существуют силы националистического типа, недоимперского реваншистского толка, которые будут относиться к этому крайне агрессивно. Это предложение — исключительно ложь и имитация.

Путин таким образом пытается вынудить Силы обороны Украины прекратить сопротивление, начать процесс вывода войск с Донбасса — наиболее укрепленной зоны Донецкой области. Там находится наибольшее количество линий обороны, рубежей, которые российским войскам уже 11 лет не удается прорвать и захватить эту территорию. Поэтому он рассчитывает на некую геополитическую неразбериху и провал на фронте. И когда начнется необратимый процесс, они перейдут в тотальное наступление с использованием всех сил и средств.

То есть доверия Путину не должно быть абсолютно никакого. Не следует себя обманывать. Для Путина главное — это захват украинских территорий. На все остальное он попросту плевал. Он пытается затянуть время переговорами с Трампом и имитировать готовность к переговорному процессу.

— Сможет ли Россия военным путем полностью оккупировать Донбасс? Каких потерь, ресурсов и времени это потребует от армии Путина, и есть ли у него еще силы для такого наступления?

— Донбасс — это, для понимания, Запорожская, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области. Донбасс — это не город. Донбасс — это не район. Донбасс — это не область. Донбасс — это регион со своими рельефно-ландшафтными особенностями.

Когда Путин говорит про Донбасс, очень интересно понимать, что он имеет в виду. Донецкую область? Но ведь Донбасс — это не только Донецкая область. Это и Днепропетровщина, это и часть Запорожской области, это Луганщина и даже немного Харьковщина.

Отсюда вопрос: что такое Донбасс? И уже из этого нужно делать выводы. Либо у Путина продолжается обострение его топографического кретинизма, и он называет разные вещи своими именами. Либо он прямым текстом говорит, что будет и дальше воевать в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и так далее. То есть снова будет захватывать территорию Украины, вне зависимости от каких-либо договоренностей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com