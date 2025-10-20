Трамп сделал новое громкое заявление о войне в Украине

Трамп сделал новое громкое заявление о войне в Украине20
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может выиграть войну. Такое заявление он сделал во время двустороннего обеда с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, сообщает «Униан».
Журналистка спросила у американского лидера, продолжает ли он верить в то, что Украина выиграет войну и вернет свои территории. Она напомнила, что именно об этом говорил Трамп еще до своего разговора с российским диктатором Путиным 16 октября.
- Они все еще могут выиграть. Я сказал, что они могут выиграть все, что угодно. Война - очень странная штука. Не думаю, что они это сделают, но они могут. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть, - ответил президент США.
Трамп добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский ненавидят друг друга. По его словам, это усложняет ситуацию.
Кроме того, президент США заявил, что во время последнего разговора с Путиным он просил главу Кремля перестать атаковать гражданских в Украине. Тем не менее он не рассказал, какой ответ дал Путин.
Также Трамп ответил на вопрос журналиста, обсуждались ли с Путиным атаки России на гражданские районы Украины в целом.
- Да. Но большинство погибших - это солдаты, - ответил президент США.
Трамп отметил, что у США есть оружие, о котором люди даже не представляют. Тем не менее он не стал раскрывать никаких подробностей.