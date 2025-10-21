закрыть
21 октября 2025, вторник, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Киберпартизаны» рассекретили почти 6,5 тысяч фамилий сотрудников и агентов КГБ

  • 21.10.2025, 9:04
  • 4,888
«Киберпартизаны» рассекретили почти 6,5 тысяч фамилий сотрудников и агентов КГБ

Опубликованы обновленные базы данных.

Базы данных «Киберпартизан» пополнились новым «уловом».

Белорусские хакеры получили данные:

Еще 2000 людей, взаимодействовавших с КГБ за последние несколько лет.

В список вошли не только те, кто общались с КГБ по политическим вопросам (но старались исключать запросы в архив). На этот раз список публиковать не будем, т. к. рассчитываем получать из этого источника информацию и в дальнейшем. Эти данные будут использованы для внутренней работы по вычислению агентуры и доносчиков КГБ.

4400 сотрудников КГБ (работающих сейчас и когда-либо работавших).

Уже загружены в бот по деанону ментов и гэбни @facement_bot. Можно искать по фото и ФИО.

«Чекисты! Не случайно у вас все больше провалов с агентурой, и не всегда вам будет известна наша причастность к ним.

Ждем очередной стендап от Тертерля о том, как они контролируемо сливают нам данные из своих баз.

Спецслужбы дружественных стран могут обращаться к нам за помощью по вычислению лукашистской агентуры», — написали «Киберпартизаны».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип