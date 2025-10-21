Правительство Японии впервые возглавила женщина
Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту,
Об этом сообщает Kyodo.
Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.
Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.
Что известно о Санаэ Такаити
Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики «абэномики» покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.
По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.
Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.