«У Путина не хватит чемоданов, чтобы спрятать страх» 21.10.2025, 15:31

Кремль понимает, что любое его появление рядом с Евросоюзом может закончиться арестом.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если самолет с Путиным окажется в польском воздушном пространстве, его могут принудительно посадить для передачи Международному уголовному суду.

Насколько реалистично, что европейская страна действительно решится посадить российский самолет? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— С большой долей вероятности никто не откажется и не упустит такую возможность. Поэтому Польша, которая подписала договор об участии в Международном криминальном суде, конечно же, воспользуется ситуацией. Более того, она не нарушит никаких конвенций и международных соглашений.

Реакция со стороны России, скорее всего, будет выражаться в угрозах, в чем угодно, но не думаю, что дело зайдет дальше. Тут единственный вопрос: рискнет ли Путин лететь? Я могу гарантировать на 100%, а может даже на 200%, что он не рискнет. Даже под охраной самолетов или при наличии каких-либо гарантий — не рискнет. Он слишком труслив, и ему не хватит чемоданов, которые он возит с собой постоянно, чтобы как-то реагировать, если сильно испугается. Поэтому с высокой вероятностью можно сказать, что Польша выполнит свои обязательства перед МУСом, но я сомневаюсь, что у нее появится такая возможность, потому что Путин, скорее всего, ее просто не даст.

— Какой маршрут мог бы выбрать Кремль, чтобы доставить Путина в Венгрию, минуя воздушное пространство ЕС? С кем Москве придется договариваться?

— Если отбросить вероятность, что он попытается попасть в Венгрию через нефтепровод «Дружба», хотя безумству ничто не мешает, остается то, о чем говорили раньше — пролет через Болгарию. Болгары предупредили, что готовы пропустить. Кстати, они именно так и заявили: они не готовы принудительно сажать его самолет, а вот поляки — готовы. Далее — через Сербию он хочет въехать в Венгрию. Эта информация звучала и ранее, но сейчас, учитывая информационную волну, которую разгоняют сами россияне — что Путина могут убить в Венгрии, что никакой точной договоренности о встрече нет, — сам полет в Венгрию остается под большим вопросом.

Хочет ли Путин лететь? Да. Но он понимает: просто прилететь в Венгрию и просто встретиться с Трампом, не дав ему результата, который его устроит, — значит создать абсолютно негативные последствия для России. Поэтому, чтобы лететь, он должен согласиться с условиями Трампа. А пока, как я понимаю, у Путина нет окончательного решения — готов он или нет заканчивать войну.

— Можно ли предположить, что из-за угрозы задержания Путин в итоге откажется от поездки в Венгрию и попытается перенести встречу в более безопасную для себя страну — например, Беларусь?

— Беларусь? Сомневаюсь. Скорее это будут Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт или еще какие-то страны. Но важно понимать: любая встреча, которую предложит Путин, должна завершиться результатом. Трамп едет за результатом — просто встретиться ему неинтересно. Его интересует именно результат. Он не зря жаловался, что Путин фактически украл у него Нобелевскую премию в этом году.

Хотя, давайте честно — Нобелевскую премию за этот год будут вручать в следующем. Поэтому у Трампа еще есть все возможности получить ее, если он сможет додавить Путина. А додавить можно по-разному — в том числе усилив поддержку Украине и увеличив военную помощь. Это очень сильно мотивирует Путина на встречу с Трампом — с тем результатом, который нужен и Украине, и Трампу.

