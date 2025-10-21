СМИ: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны
- 21.10.2025, 18:24
По территории РФ ударили десятки ракет.
Днем 21 октября Россия переживает самую масштабную атаку с начала войны против Украины, пишет «Диалог».
Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.
По данным источников, в атаке участвовали ударные и реактивные дроны, а также ракеты разных типов: «Пекло», «Фламинго», Storm Shadow/Scalp, «Нептун».
Кроме того, сообщалось о применении новейших украинских ракет «Барс» и ракет-дронов «Паляниця», способных преодолевать большую дальность и эффективно обходить российские системы ПВО.
Тревога была объявлена практически во всей европейской части России, включая временно оккупированный Крым.
Российские паблики уже опубликовали кадры с украинскими дронами и ракетами в небе и утверждали, что ракеты пролетали над Брянской областью и направлялись в сторону Москвы.