21 октября 2025, вторник, 18:39
СМИ: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны

  • 21.10.2025, 18:24
  • 2,646
СМИ: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны

По территории РФ ударили десятки ракет.

Днем 21 октября Россия переживает самую масштабную атаку с начала войны против Украины, пишет «Диалог».

Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.

По данным источников, в атаке участвовали ударные и реактивные дроны, а также ракеты разных типов: «Пекло», «Фламинго», Storm Shadow/Scalp, «Нептун».

Кроме того, сообщалось о применении новейших украинских ракет «Барс» и ракет-дронов «Паляниця», способных преодолевать большую дальность и эффективно обходить российские системы ПВО.

Тревога была объявлена практически во всей европейской части России, включая временно оккупированный Крым.

Российские паблики уже опубликовали кадры с украинскими дронами и ракетами в небе и утверждали, что ракеты пролетали над Брянской областью и направлялись в сторону Москвы.

