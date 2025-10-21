СМИ: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны 21.10.2025, 18:24

2,646

По территории РФ ударили десятки ракет.

Днем 21 октября Россия переживает самую масштабную атаку с начала войны против Украины, пишет «Диалог».

Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.

По данным источников, в атаке участвовали ударные и реактивные дроны, а также ракеты разных типов: «Пекло», «Фламинго», Storm Shadow/Scalp, «Нептун».

Кроме того, сообщалось о применении новейших украинских ракет «Барс» и ракет-дронов «Паляниця», способных преодолевать большую дальность и эффективно обходить российские системы ПВО.

Тревога была объявлена практически во всей европейской части России, включая временно оккупированный Крым.

Российские паблики уже опубликовали кадры с украинскими дронами и ракетами в небе и утверждали, что ракеты пролетали над Брянской областью и направлялись в сторону Москвы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com