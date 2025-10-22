закрыть
22 октября 2025, среда, 12:23
В Гомельской области лукашисты будут искать нефть

  • 22.10.2025, 11:39
В Гомельской области лукашисты будут искать нефть

Местных жителей предупреждают о взрывных работах.

В трех населенных пунктах Гомельской области с 1 по 15 ноября будут проводиться работы по поиску нефти и нефтяного попутного газа. Местных жителей предупреждают о взрывных работах, сообщает газета «Дняпровец».

«В целях поиска нефти и нефтяного попутного газа, проведения поисково-разведочного бурения, доразведки полезных ископаемых и сейсморазведочных работ с 1 по 15 ноября управление полевых сейсморазведочных работ республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» будет проводить сейсморазведочные работы буровзрывным методом», — сообщила газета.

Бурить будут в Речицком районе возле города Василевичи, агрогородка Ведрич и деревни Лубное в Калинковичском районе.

