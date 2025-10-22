В Гомельской области лукашисты будут искать нефть 3 22.10.2025, 11:39

1,238

Местных жителей предупреждают о взрывных работах.

В трех населенных пунктах Гомельской области с 1 по 15 ноября будут проводиться работы по поиску нефти и нефтяного попутного газа. Местных жителей предупреждают о взрывных работах, сообщает газета «Дняпровец».

«В целях поиска нефти и нефтяного попутного газа, проведения поисково-разведочного бурения, доразведки полезных ископаемых и сейсморазведочных работ с 1 по 15 ноября управление полевых сейсморазведочных работ республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» будет проводить сейсморазведочные работы буровзрывным методом», — сообщила газета.

Бурить будут в Речицком районе возле города Василевичи, агрогородка Ведрич и деревни Лубное в Калинковичском районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com